Helyi idő szerint 12.30-kor megkezdődött a 2023-as Forma-1-es idény 18. fordulója, az Amerikai Nagydíj első és egyetlen szabadedzése az austini Circuit of the Americas pályán. A mezőnyt napos, meleg idő (32 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet) fogadta.

Újabb sprinthétvégéről lévén szó, a felkészülési munkára csak ez az egy óra állt rendelkezésre, hiszen péntek délután már a vasárnapi futam rajtsorrendjét meghatározó időmérő, szombaton pedig a sprintes kvalifikáció, majd maga a rövid futam vár az F1-esekre.

Ugyan mindkét világbajnoki cím sorsa eldőlt már, de a konstruktőri és az egyéni küzdelmek alsóbb helyei még nyitottak, így a Mercedes, az Aston Martin, hátrébb a Haas és az AlphaTauri is jelentősebb fejlesztésekkel érkezett.

A szoros menetrend miatt mindenki igyekezett gyorsan a pályára lépni, köztük a Holland Nagydíj szabadedzésén kéztörést szenvedett, öt fordulót kihagyó, így idei harmadik teljes hétvégéjét teljesíteni célzó Daniel Ricciardo.

A mezőny vegyesen, a fehér és sárga, azaz kemény és közepes Pirelliken ment ki, az első pár perc után, mondhatni természetesen, a friss háromszoros világbajnok, Max Verstappen volt a leggyorsabb a keményekkel.

A hollandot a közepeseken vezető mercedeses George Russell pár pillanatra megelőzte, a mclarenes Lando Norris viszont már csak a 2. helyre ugrott előre, mivel Verstappen is javított. A két angol a hétvégén egyaránt 100. Forma-1-es nagydíjára készül, de jubilál Charles Leclerc, aki a Ferrarinál ünnepel centenáriumot.

A pálya szemmel láthatóan rohamosan javult, gumizódott, kis időre olyan nem megszokott nevek is felbukkantak az élen vagy környékén, mint Nico Hülkenberg a Haasszal vagy Valtteri Bottas az Alfa Romeóval. Verstappen ugyanakkor elképesztő tempót diktált, másodperc közeli előnnyel állt az első helyen az első negyedóra után.

Az Aston Martin-os Lance Strollnak rosszul indult a hétvége, mérnöke arra kérte, hogy a fék problémája miatt a lehető legfinomabban csorogjon be a bokszutcába.

20 perc után Lewis Hamilton ugrott az élre a frissített Mercedesszel, ahogy Verstappen, ő is a kemény keveréken futotta addigi legjobbját.

A „félidő” után nem sokkal húzós pillanatokat élt meg a McLaren újonca, Oscar Piastri a 9-es kanyar kijáratán kiszaladt a fűre, kacsázott alatta az autó, valószínűleg csak az mentette meg, hogy jött a bukótér betonja, melyen újra betapadt a papaja járgány.

