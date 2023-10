Helyi idő szerint kora délután, 32 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei ötödik sprintidőmérő, sprint-szétlövés a 2023-as Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéjének szombati napján. Az újdonság a sprinthétvégék második szabadedzésének helyét veszi át az idei évtől kezdve, mely eddig gyakorlatilag értelmetlen körözés volt.

Az SQ1 elején gyakorlatilag ugyanolyan körülmények uralkodtak, mint a pénteki időmérőn, ez nem jelentett újdonságot senkinek. Épp emiatt az előzetes várakozások is hasonlóak voltak az erőviszonyokat illetően. Az Aston Martin például ezúttal is a kiesés ellen küzdött, míg az élen a Red Bulltól Max Verstappen, a Ferrari párosa, valamint a két Mercedes képviseltette magát leggyakrabban.

A kiesőzóna eltért a péntekitől: Aston Martinból végül egy sem volt benne, ellenben mindkét Haas búcsúzott, ahogy Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Cunoda Juki (AlphaTauri) és Logan Sargeant (Williams) is.

❌ DRIVERS OUT IN SQ1 ❌

A szakasz legjelentősebb eseményét azonban George Russell és Charles Leclerc hozták össze: a Mercedes britje nagyon csúnyán feltartotta a Ferrari monacóiját. “És ez egy büntetés Mr. Russellnek. Köszönöm” – rádiózta Leclerc, előrejelezve a sprintidőmérő utáni vizsgálat legvalószínűbb forgatókönyvét.

🆑 And PENALTY for MR. RUSSELL, Thank you 🎩pic.twitter.com/rSdpvqXiKX

