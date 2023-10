Esteban Ocon, az Alpine francia pilótája a leintés után azt nyilatkozta, hogy a hőség és a páratartalom miatt már a futam elején a sisakjába hányt, az Aston Martinnal versenyző kanadai Lance Stroll pedig arról számolt be, hogy kis híján elájult vezetés közben. A 24 éves pilóta később aztán össze is esett, amikor nyilatkozni ment a riportereknek.

“Átfestették a rázóköveket és szűkebb lett a pálya, de egyszerűen nem láttam, hogy merre megyek, mert folyamatosan az ájulással küzdöttem. Egyre csak elhomályosodott a látásom, túlságosan meleg volt” – mondta Stroll.

Alexander Albont, a Williams thaiföldi versenyzőjét a leintés után a pálya kórházába szállították hőguta tüneteivel, csapattársa, az amerikai Logan Sargeant pedig annyira rosszul érezte magát az autóban, hogy fel is kellett adnia a versenyt. A futamot követően a pilóták közül többen is a földön fekve próbálták kipihenni a megpróbáltatásokat.

“Azt hiszem, ma elértünk egy határt, de szomorú, hogy ezt úgy tettük, hogy közben néhányan a kórházban kötöttek ki, vagy elájultak. Ez így nagyon veszélyes” – nyilatkozta a harmadik Lando Norris.

Drivers after finishing the race at #QatarGP pic.twitter.com/buKZriqrv2