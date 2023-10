A 2008-ban a McLarennel világbajnoki címet szerző Lewis Hamilton 2013-ra csatlakozott a Mercedes-csapathoz, ahol aztán 2014-től 2020-ig hat egyéni címet zsebelt be, az alakulatot pedig zsinórban 8 konstruktőri sikerhez segítette hozzá.

A 38 éves angol jelenlegi csapattársa George Russell, a 25 éves pilóta a Williamsnél eltöltött három szezon után 2022-ben léphetett fel a gyári csapathoz, ahol eddig egy futamgyőzelmet szerzett.

Az angol versenyző volt a Forma-1 hivatalos podcastje, a Beyond the Grid legutóbbi vendége, a műsorban pedig többek között a csapaton belüli „hierarchiáról”, a főnök, Toto Wolff pilóták iránti viszonyulásáról is beszélt.

„Nem is tudom… Nyilván Lewis és Toto megismerkedésének idején Lewis már világbajnok, megasztár volt, ezért Toto részéről megvolt a tisztelet feléje, amikor megérkezett a csapathoz. Toto akkoriban még új volt az F1-ben, ő volt az újonc, míg Lewis már akkor is közismert, nagy név volt” – elemzett Russell.

„Ami viszont engem illet, Toto 16 éves koromban igazolt [a Mercedes utánpótlásprogramjába]. Úgy gondolom, végig terelgettek, támogattak, segítettek kibontakoztatni a potenciálomat. Toto a főnököm, de egyben a barátom is” – folytatta.

Az utóbbi viszonyban szerepet játszik, hogy Russell Monacóban szinte Wolff szomszédja, igaz, egyelőre még mindig Hamiltonnak biztosít nagyobb mozgásteret a főnök.

„Talán 200 méternyire lakunk egymástól. Nap mint nap együtt megyünk az edzőterembe, kávézni. Olyankor nem igazán beszélünk a versenyzésről. Együtt járunk búvártanfolyamra is.”

„A nyári szünet előtt arról beszélgettem Totóval, hogy ezt és ezt szeretném kipróbálni a vakáción – ő maga is sok szabadidős tevékenységet végez, de Lewisszal sokkal elnézőbb, megengedőbb, amikor az ilyen aktivitásokról van szó, mint velem, nekem mindig azt mondja, csak óvatosan!” – utalt arra, hogy a szünetekben Hamiltontól is látni „rizikósabb”, víz alatti, hegymászós stb. tevékenységeket mutató közösségi médiás posztokat.

„Persze igaza van, de én úgy gondolom, hogy azért nem élhetek becsomagolva. Ismerem én a határaimat. A versenypályán élem ki magamat, a többi sporttevékenységet meg csak a magam szintjén csinálom. Nem fogom feszegetni a határokat, nem akarok sérülést kockáztatni.”