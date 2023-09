Antonio Lobato egy Japán Nagydíj utáni beszélgetős műsorban viccelődött a hétszeres világbajnokkal.

“Reszkess, Adrian Newey, mert jön Antonio Lobato!” – konferálta fel kollégáját a beszélgetés egyik résztvevője. “Reszkess, Michael! Vagyis nem Michael, ő nem tud reszketni” – válaszolta ízlésesen Lobato, amin jól elnevetgéltek a stúdióban.

Spanish commentator laughing at Michael Schumacher.



-Toni Cuquerella: "Let Adrian Newey tremble, Antonio Lobato is coming".



-Antonio Lobato: "Let Michael tremble, well not Michael, he can't tremble".



I haven't watched it on @DAZN_ES for years because these idiots host it. pic.twitter.com/PoJYNggo3Z