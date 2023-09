Kettős pontszerzéssel zárta az Alpine a Forma-1-es Japán Nagydíjat: Esteban Ocon a 9., Pierre Gasly a 10. helyen zárt. A figyelem középpontjában nem ők álltak Szuzukában, így a legtöbben minden bizonnyal lemaradtunk arról, hogy a két francia versenyző azért cserélt helyet, mert erre kérte őket csapatuk.

Gasly, amikor meghallotta az ukázt a rádión, eleinte dühösen ellenkezett, majd beadta a derekát és elengedte Ocont a lehető legutolsó pillanatban, az utolsó kör utolsó szektorában. Az események magyarázata még a szingapúri hétvégében keresendő: akkor Ocon engedte el Gaslyt futam közben, hátha ő nagyobb sikerrel jár Fernando Alonso megelőzését illetően. Az ötlet bevált, a sorrend a két francia között már nem változott, így ezt a gesztust viszonozta Oconnak az Alpine.

Ezzel együtt is furcsa azonban a helyzet, mert ahogy arra Gasly is rámutatott, egész hétvégén ő volt a gyorsabb kettejük közül. “Erről nem beszéltünk a verseny előtt. Egyértelmű volt a stratégiánál, hogy egy ponton Esteban alám vág, de a tempóm gyorsabb volt és vissza kell előznöm. Meg is előztem a pályán a frissebb gumikon.”

“Nem mondták, hogy majd vissza kell cserélnünk a helyeket. Jobb helyről rajtoltam, és mindig elöl voltam. Csapatszempontból a 10. és 9. vagy 9. és 10. hely ugyanaz, de erre nem számítottam, és nem is értem igazán. Én voltam elöl, erről még beszélni fogunk” – fogalmazott Gasly.

“A kormány mögött az a munkám, hogy olyan gyorsan menjek, amennyire csak lehet. Mindent beleadok. Miért adjak fel egy pozíciót? Ma a csapatot helyeztem előtérbe magam helyett, és ezt tenném mindig” – tette hozzá az egyszeres futamgyőztes.