Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Japán Nagydíjat, a Red Bull hollandja a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri társaságában ünnepelhetett Szuzukában. A kétszeres világbajnok sikerével elegendő pontot szerzett ahhoz, hogy a Red Bull matematikailag bebiztosítsa a konstruktőri bajnoki címet. Piastri személyében új dobogóst avatott a Forma-1, az ausztrál újoncként pezsgőzhetett.

Az 53 körös futam napos időben zajlott, a levegő 28, az aszfalt 46 Celsius-fokos volt a rajt idején. 19-en vágtak neki a futamnak a rajtrácsról: a williamses Logan Sargeant időmérős balesete után újjáépített autójával a bokszból indult, ráadásul még egy 10 másodperces büntetést is kapott, ugyanis úgy tekintettek kocsijára, mintha a Williams hozott volna a versenyre egy harmadik autót, ez pedig szabálytalan.

A mezőny többsége közepes gumikon kezdte a nagydíjat, heten (a két AlphaTauri, a két Aston Martin, a két Alfa Romeo és a haasos Nico Hülkenberg) a lágy abroncsokat választották. A keményeket senki nem választotta kezdésnek.

A rajtot Verstappen nem a legjobban kapta el, Norris majdnem az élre is állt, viszont be kellett érnie a második kanyartól fogva a második hellyel. A holland tehát maradt az élen a helyet cserélő McLarenek előtt, a 4-5. helyen Leclerc és Sainz következett. Rengeteg törmelék volt a pályán, komoly összeérésekkel a rajtot követően, emiatt pályára küldték a biztonsági autót. Valahogy mindenki menetképes maradt, noha mindkét Alfa Romeo megsérült. Sergio Perez is koccant Carlos Sainz Ferrarijával, miközben Lewis Hamilton a füvön próbálta menteni a menthetőt a Mercedesszel. Alexander Albon egy pillanatban a Williams két bal kerekén haladt – akciódús volt a kezdés, nem csoda, hogy érkezett a safety car.

Perez új első szárnyat is kapott, a biztonsági autó mögötti csere miatt visszaesett a mezőny végére, így módosult az első tíz sorrendje: Verstappen állt az élen, Norris, Piastri, Leclerc, Sainz, Alonso, Hamilton, Russell, Lawson és Cunoda előtt. A kalamajkából az Aston Martin jött ki jól: Fernando Alonso négy, Lance Stroll hat helyet javított, utóbbi a 11. helyen várta a restartot.

A biztonsági autó a negyedik kör végén tért vissza a bokszba, így újraindulhatott a száguldás. Verstappen remek ütemben lépett el a többiektől, Alonso viszont a lágy gumikon közel maradt Sainzhoz az 5-6. helyen. Valtteri Bottas az újraindítás után kihajtott a pályáról, pontosabban Logan Sargeant pöckölte ki: az amerikai egy kör után ismét a bokszba hajtott a Williamsszel szárnycserére.

Ezeknél látványosabb volt a Mercedesek csatája a 7-8. helyen: George Russell és Lewis Hamilton oda-vissza előzték egymást, a hétszeres bajnok végül maradt elől.

Miközben Bottas versenye egy kínszenvedéssé alakult egy bokszutcai látogatás miatt, Verstappen a 8. körre már bő két másodperccel vezetett Norris előtt. A McLaren britje szintén ekkora előnyt autózott ki a csapattárs Piastrival szemben, őt már szorosabban, egy-egy másodpercre lemaradva követte Leclerc, Sainz, Alonso és Hamilton. Perez is megkezdte a felzárkózást, a 16. helyen haladt ekkor a mexikói.

Bottas a 9. körre ráunt a küszködésre, a bokszba hajtva kiállt a futamból. Aligha vigasztalta, hogy Sargeant 5 másodperces büntetést kapott incidensükért.

A 10. körben Perez is kapott egy öt másodperces büntetést. A Red Bull versenyzője a biztonsági autós szakasz alatt szabálytalankodott, a bokszba menet nem tudta, hol a helye. A kerékcseréket Cunoda megkezdte ebben a körben, szépen lassan egyre többen jöttek friss gumikért: előzetesen felhívták a figyelmet, a gumik kulcsszerepet kaphatnak az átlagosnál jóval durvább felületű aszfalton.

Alonso a lágyakon a 12. körig bírta, majd a kemény Pirellikre váltott. Ekkor Verstappen 4,4 másodperccel vezetett Norris előtt, Piastri szintén ekkora hézaggal érkezett mögöttük. Perez a hajtűkanyarban túlságosan ambiciózus volt, konkrétan nekiment Kevin Magnussennek, megforgatva őt. A Red Bull megint megsérült, Pereznek már a második új szárnyat tették fel előre. A mexikói dobhatta is kukába ezzel a jó eredményekről szőtt álmait.

A törmelékek miatt virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, amit kihasznált Piastri, kisebb időveszteséggel váltott keményekre az ausztrál. A mezőny hátsóbb régióiban is voltak hasonló próbálkozások, de a McLaren volt a legelőkelőbb helyen versenyző csapat ebből a szempontból.

Az újraindításra indokolatlanul megnőtt Verstappen előnye, 9 másodperccel vezetett Norris előtt. Valamit a brit szúrhatott el, ugyanis Leclerc csak 1,5 másodperccel érkezett mögötte a korábbi 5,5 helyett. Mögöttük Sainz, Hamilton, Russell, Gasly, Piastri volt az első nyolc sorrendje. Később kiderült, valahogy Perez lassította a McLarent figyelmetlenségével. Perez gyötrelmei a 15. körben véget értek a futam feladásával.

Hamilton hibázott az egyik kanyarban, így Russell ismét ráesett. A hétszeres bajnok konkrétan kiterelte csapattársát a pályáról, amikor az előzni próbálta, végül a Mercedes vetett ennek véget azzal, hogy Hamiltont kerékcserére hívták. Verstappen is a bokszban járt, még pont Piastri elé tért vissza: a McLaren terve ezzel nem sikerült, nem vették át a virtuális vezetést a 17. körben. Norris ellenben a pályán lett az első ideiglenesen.

A 18. körben Norris és Leclerc egyszerre jártak a bokszban: a McLarenre kemények, a Ferrarira egy újabb közepes szett került. Kettejük közé befúrta magát Alonso, aki jóval korábban cserélt. Az élen így Sainz haladt Russell és Verstappen előtt, de csak egy körig, mert Sainz is kapott friss közepes abroncsokat. Leclerc közben megelőzte Alonsót.

Verstappen a 19. körben a pályán előzte meg a még nem cserélő Russellt, így a holland ismét vezetett. Leclerc is előzött egyet, feljött az ötödik helyre a monacói.

20 kör után tehát Verstappen állt az élen Russell, Piastri, Norris, Leclerc, az alpine-os Esteban Ocon, Sainz, Alonso, Hamilton és Cunoda előtt. Russell és Ocon még a rajt óta használt gumit nyúzták. Sainz megelőzte ebben a körben Alonsót, majd a következő körben Ocon sem kerülhette el sorsát.

Alonso nem örült, úgy érezte, szó szerint az oroszlánok közé dobták a korai kerékcseréjével. Meg is előzte őt, illetve Ocont is Hamilton, így az első hét hely sorsa ideiglenesen rendeződött, a spanyol magára maradt Oconnal. Csapaton belül is egyedül maradt, ugyanis Stroll ebben a körben kiszállt versenyből a hátsó szárnyának hibája miatt.

Időközben a másodikként haladó Russell jelezte, megpróbálná a B-tervet, mely minden bizonnyal az egy kiállást jelentette. Végül a 24. kör végén váltotta elhasznált közepes gumijait keményre, és tért vissza a 9. helyre, valamivel Ocon és Alonso mögé.

Kellett még 1-2 kör, mire rendeződött az első tíz sorrendje: Verstappen 12 másodperccel vezetett Piastri előtt, akit tolt le az útról a bosszús Norris. Leclerc és Sainz további 4, illetve 2 másodperccel következtek. Hamilton a hatodik, Russell a hetedik volt, utóbbi megelőzte Ocont és Alonsót, aki aztán a bokszba hajtott. A nyolcadik Ocon mögé feljött a másik Alpine-nal Pierre Gasly, valamint Cunoda. Sargeant feladta a versenyt, ekkor már csak 16-an haladtak a pályán.

Norris a 27. körre kidumálta, hogy engedje el Piastri, így helycsere történt a második helyen. Alexander Albon is kiállt ebben a körben, így a Williams hamar csomagolhatott, viszont Perez éppen arra készült, hogy sokkörös lemaradásban, de visszatérjen a versenybe. Mit ne mondjak, eléggé őrült eseményekkel teli futam volt eddig a szuzukai körözés.

Norris helycserés ötlete beválni látszott abból a szempontból, hogy valóban gyorsabb volt Piastrinál, körönként egy másodpercet jelentett a sorrendmódosítás. Piastrira viszont lassan, de biztosan kezdett felzárkózni Leclerc. Közben Ocon a bokszban járt, Alonso pedig cseréje után visszatért a pontszerzők közé.

Kicsit lenyugodtak a kedélyek a 33. kör környékére, csak a 8-10. hely környékén változott a sorrend attól függően, épp ki hol tartott a stratégiájában. Ekkor Gasly, Alonso és Ocon haladt itt. Az első hét pozíció képlete egyszerű volt: elméletileg mindenkinek kellett volna még egyszer kereket cserélni, leszámítva Russellt.

A 35. körben meg is kezdődött az élmenők körében a második kerékcsere-sorozat: Leclerc-re és Hamiltonra is friss kemény gumik kerültek. A következő körben Piastri is reagált, így Leclerc-t maga mögött tudta tartani az ausztrál. Norris válasza sem maradt el a 37. körben, Verstappen pedig a 38. körben úgy cserélt, hogy az élre tért vissza a váltás után. Perez ekkor egyébként még mindig bekötözve az autóban ült – felmerült, hogy lehet, hogy csak az esetleges konstruktőri siker ünneplése miatt küldhetik őt ki a futam végén.

Norris a friss gumikon utolérte és megelőzte Russellt, de a brit még így is maradt a dobogón, ugyanis a 39. körben Sainz is letudta kerékcseréjét. A sorrend ekkor így alakult: Verstappen, Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Ocon, Gasly.

Perez a 39. körben végre kihajtott a pályára, de egy körrel később vissza is hívták. Végül kellett pár kör, mire tényleg visszagurult a mexikói a bokszba, hogy valóban kiálljon. Közben a pályán Piastri utolérte Russellt, a helycserére a 42. körig kellett várni. Dobogós helyen haladt az újonc.

