A Forma-1 legdominánsabb korszakait a 21. században láttuk, az ezredforduló óta Michael Schumacher, majd Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, jelenleg a Red Bull-os Max Verstappen nyert/nyer meg mindent, amit lehet.

A Red Bull-lal 2010 és ’13 között zsinórban négy világbajnoki címet behúzó Vettel a brit Sky Sportsnak beszélt arról, hogy szerinte hogyan lehet rangsorolni az F1 legeredményesebb, legdominánsabb pilótáit, csapatait.

„Az a szép ebben, hogy minden ilyen korszak különböző. Nem lehet Maxot Lewisszal összevetni, nincs egyetlen formula, egyetlen sikerrecept. Lewist minden idők legjobbjának mondták, Max pedig most csinál olyat, mint még előtte senki” – utalt a német Verstappen 10-es győzelmi sorozatára még a széria megszakadását hozó Szingapúri Nagydíj előtt nyilatkozva.

„Én nagyszerű versenyzőnek tartom Maxot. Képes gyorsan alkalmazkodni, képes magára találni a nem neki kedvező helyzetben is. Kitanulta, megértette a Forma-1-et, és még tovább fog fejlődni, ráadásul szívesen versenyez, ezt imádja csinálni” – folytatta.

A domináns időszakokban mindig megjelennek a kritikák, sokan szidják az épp uralkodó pilótát, csapatot, így volt ez Schumacher, Vettel, Hamilton éveiben, így van ez most is. Vettel szerint ez nem szerencsés, az aktuálisan domináns versenyző és csapata inkább elismerést érdemel:

„Leginkább mentalitás kérdése [az ilyen siker], de nagyon sok mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy valaki úgy hozza az eredményeket, mint most ők. Mondják, hogy persze, domináns autóban ül, ami igaz is, mert tényleg nagyon jó az autója, de a csapat munkája is elképesztő, amit hétvégéről hétvégére hoznak. És ha megnézzük a többi pilótát, ők nem teljesítenek ugyanolyan kiegyensúlyozottan, mint Max.”

„Szóval mindenki emeljen inkább kalapot. Tudom, hogy az emberek nem szeretik azt látni, hogy újra és újra ugyanaz győz, valahogy nem értékelik eléggé a kiválóságot” – magyarázta.