Nem a Red Bullokról szólt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj, azonban úgy is zajlottak körülöttük az akciók, hogy azokat nem mindig láttuk a tévéközvetítésben. Miközben az utolsó körökben az első négy helyen zajló meccs miatt rágtuk le körmeinket, Sergio Perez épp a tizedik helyen álló Alexander Albont vette célba.

A célba vételt szó szerint is vehetjük, ugyanis a mexikói egy, a stewardok szerint túlságosan is optimista manőverrel próbálta megelőzni a Williamst, mely egyébként az alphatauri-s Liam Lawson megelőzésével volt elfoglalva. Habár az indoklás írja, hogy Albon tehetett volna valamit a baleset elkerülése érdekében, a döntés szerint Perez volt főként a ludas a szituációban.

Perez with a very very illegal move here on albon.

He will not even be penalised for this. Redbull with the anti penalty hack. #F1 pic.twitter.com/Eg1Jx9puzy

— V F1 (@swiftsambi) September 17, 2023