A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj hétvégéje előtt újabb hely elkelt a 2024-es rajtrácson, az Alfa Romeo/Sauber ugyanis bejelentette, hogy jövőre is marad Valtteri Bottas csapattársa Csou Kuan-jü. A kínai ezzel harmadik Forma-1-es szezonját kezdheti majd, de sokáig veszélyben érezhette helyét.

Arról mi is beszámoltunk, hogy vele együtt akár hárman is esélyesek voltak Csou ülésére, azonban a svájci Blick elismert F1-es szakírója, Roger Benoit szerint a fő esélyesek nem ők voltak a Saubernél, hanem

Nico Hülkenberg.

A Haas németje a 2013-as szezonban már vezetett a csapatnál, jelenlegi formáját látva pedig felmerült, hogy talán többet is kihozhatna az autóból, mint az eddig nagyokat nem villanó kínai. Benoit szerint az istállónál heves viták és ellentmondások voltak a pilótakérdés miatt, hetekig zajlott mindez, mielőtt dűlőre jutottak.

A svájci szerint a Sauber meg is kereste Hülkenberget, ám az átigazolási kísérletet blokkolta Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke. Arról nincs infó, hogy ez közvetlenül történt-e, de a közvetett blokkolást ismerjük, ugyanis a 36 éves pilóta szerződést hosszabbított a Haas-szal, azaz ez az ajtó bezárult a hinwilliek számára.

Benoit kitért arra is, hogy ezt követően felmerült még az Aston Martinnál kispadozó, általunk is megemlített Felipe Drugovich is, mint opció, azonban végül annak ellenére is maradt Csou a pilóta, hogy kínai szponzorainál néha felmerültek fizetési bizonytalanságok.