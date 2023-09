Sajátos helyzet alakult ki a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra, és nemcsak Carlos Sainz (újabb) pole-pozíciója miatt, hanem főként azért, mert ebben az idényben még egy helyszínen sem mutatkozott akkora esély arra, hogy megtörjön a Red Bull már-már demoralizáló győzelmi sorozata, mint az ázsiai városállamban.

A Red Bull még a vártnál is jobban leszerepelt az időmérő edzésen azzal, hogy egyik autójával sem jutott el a Q3-ig: Max Verstappen a 11., míg az utolsó gyors körében meg is pördülő Sergio Pérez a 13. helyen búcsúzott. További érdekesség ráadásul, hogy a hollandot a „kisbikákként” számon tartott AlphaTauri újonca, Liam Lawson ejtette ki a legjobb tízből – mindössze 7, azaz hét ezredmásodperccel.

„Tudtam, hogy nehéz lesz itt pole-pozícióba kerülnünk, de hogy ennyire, arra egyáltalán nem számítottam” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek, illetve a saját weboldalán a kétszeres világbajnok. „Egész hétvégén szenvedtünk, habár a harmadik szabadedzésen kipróbáltunk néhány dolgot, amik nem tűntek annyira borzalmasnak. Utána viszont ismét vezethetetlenné vált az autó. Semmi tapadásunk nem volt, nehéz volt kanyarodni és fékezni is az autóval. Ahogyan azt a rádióban is mondtam, sokkoló élmény volt: próbáltam a lassabb részekre is támaszkodni, de folyton csúszkáltam.”

Noha az elmúlt években számos szignifikáns felzárkózást bemutatott Verstappen, illetve a Red Bull, a holland szerint nemhogy az eddig tíz futamon át tartó győzelmi sorozat megszakad, de még azt is esélytelennek tartja, hogy dobogón végezzen. „Nem, biztosan nem lesz így” – zárta ki az eshetőségét a 25 éves holland. „Itt sokkal kevesebb múlik azon, hogy valakinek jó autója van-e vagy sem. Kicsit olyan inkább, mint Monacóban, hogy minden az időmérő edzéstől függ.”

Verstappen az utcai pályán „hosszú, kemény délutánra” számít, majd hozzátette: „Remélhetőleg nem lesz túl sok biztonsági autós fázis, és elég rövid lesz a verseny.”