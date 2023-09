Villanyfényben, 30 fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött a mezőny az idei év 15. időmérő edzésére a 2023-as Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon. A kvalifikációt megelőzően a ferraris Carlos Sainz volt a harmadik szabadedzés leggyorsabbja, miközben a Red Bull gyengébbnek látszott a tőlük megszokottnál.

A Q1 előtt a Red Bull komoly változtatásokat eszközölt autóin: módosítottak a beállításokon, illetve mindkét versenyzőnél a régi padlólemezeket helyezték vissza az autókra, az új fejlesztésű darabok ugyanis nem nyerték el Max Verstappen és Sergio Perez tetszését.

Az első szakasz ígéretesen kezdődött, ugyanis az első mért körök után a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes és a McLaren nyolc autója fél másodpercen belül volt egymáshoz képest – a sort George Russell vezette a Mercedesszel, de Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) és Perez is egy tizedmásodpercen belül volt hozzá képest.

A fél másodperces zóna végül igencsak kibővült, a mezőny többsége képes volt 5-6 tizeden belül autózni az aktuális első helyezetthez képest. A Haas, az Alfa Romeo és a Williams autói, illetve az Aston Martinnal Lance Stroll voltak lépéshátrányban csak, nagyon úgy nézett ki, hogy ha nincs valami váratlan esemény, közülük kerülnek ki a kiesők.

Végül a váratlant a pálya húzta: rengeteget javultak a köridők, a két Haas a második és ötödik helyre ugrott fel. A nagy rohanásnak végül Stroll vetett véget, az utolsó kanyarban vágta a falnak hatalmas tempóval az Aston Martint. Még a bal első kerék is leszakadt a kocsiról.

A roncs a pálya közepén állt meg, nem volt kérdés, hogy ezzel vége a Q1-nek. Az eseménysorozat nagy áldozata Oscar Piastri volt a McLarennel, a kieső ötösbe csúszott a két Alfa Romeóval, Logan Sargeant-tel (Williams) és Stroll-lal együtt.

A Q2 a pálya rendberakása miatt 35 perces késéssel indult. Előtte kiderült, hogy Max Verstappent vizsgálni fogják az időmérőt követően, ugyanis a Q1 alatt a bokszutcában feltartotta a Mercedeseket.

Charles mentioned in the team radio that they can’t just stop like this (he was at the back so he had to wait for a bit). He even asked if someone stalled 😅 pic.twitter.com/Y2ghNr9vNX

— tami. (@Vetteleclerc) September 16, 2023