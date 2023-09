Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson Carlos Sainz bizonyult a leggyorsabbnak a Ferrarival, megelőzve George Russellt (Mercedes) és Lando Norrist (McLaren).

Magyar idő szerint szombat reggel ugyan leszakadt az ég a városállam pályáján, azonban a 31 Celsius-fokos levegő a 39 fokos aszfalttal párosítva csontszárazra szárította a 4,94 km hosszú kört. Az edzésnek komolyabb jelentősége nem volt, ugyanis napfényes körülmények között zajlott – az időmérőt és a futamot már naplemente után, mesterséges megvilágításban tartják.

Kérdések így is maradtak péntekről, leginkább a Red Bull kapcsán. Az energiaitalosok dominanciájának nyoma sem volt a hétvége megelőző részében, a Ferrarik ellenben remekeltek. Ez a tendencia részben megmaradt az edzés elején: a közepes gumikon Sergio Perez nem volt megelégedve a Red Bull hátuljának viselkedésével, Max Verstappen pedig a váltásokra panaszkodott.

Viszonylag hamar, szűk negyed óra után elkezdték a pilóták felrakni autójukra a lágy gumikat, de ekkor még bőven voltak, akik a közepes Pirelliken teljesítették programjaikat. Az igazi összehasonlításra a gyakorlás második feléig kellett várni – fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezek nem az időmérő és a futam körülményei voltak, így hatalmas következtetéseket nem érdemes a látottakból levonni.

A leintésig vezető út sima volt: nem voltak kóbor varánuszok az úton, a falakat is csak centizgették a versenyzők, de durván nem találták el. Egyedül Liam Lawson megforgása miatt került elő a sárga zászló féltávnál, az AlphaTauri nem tört.

