Szingapúrban és Japánban ismét a szokásostól eltérő festéssel versenyez a McLaren. A lopakodó módnak nevezett festést a csapat az egyik partnerével, az OKX-szel közösen tervezte, ezúttal inkább a fekete dominál majd.

Korábban a Monacói és a Spanyol, illetve a Brit Nagydíjon használt egyedi festéseket a csapat.

STEALTH MODE: UNLOCKED 🔓



We're switching up our livery for Singapore and Japan with @OKX. 🖤#StealthMode pic.twitter.com/8brSfkye2J