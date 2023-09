Hosszú kivárás, ígérgetések, „részletek” miatt döcögő tárgyalások után csütörtökön bejelentették, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton szerződést hosszabbított a Mercedesszel, az angol 41 éves koráig, 2025 végéig maradni fog a Forma-1-ben.

A hétvégi Olasz Nagydíj csütörtöki sajtónapján a versenyzők is reagáltak a hírre, Hamilton 2021-es legyőzője, a hamarosan már harmadik bajnoki címét is behúzó Max Verstappen üdvözölte a fejleményt.

„Ez nyilvánvalóan jó hír az F1 számára. És végső soron számára és a Mercedes számára is az, régóta együtt vannak, nagyszerű, hogy folytatódik a partnerség. Ami az egymás elleni küzdelmünket illeti, majd meglátjuk, hogyan alakulnak a csapatok erőviszonyai, ki hogyan teljesíthet a jövő évben” – mondta a Red Bull hollandja.

Az immár 42 éves, de az Aston Martinnál még mindig kiváló formában versenyző Fernando Alonso is megszólalt, ő természetesen a kort emelte ki szempontként:

„A kor a motiváció szempontjából valóban jelenthet gondot, ahogy azt is észreveheti valaki, hogy már nem tud 100%-ot nyújtani, esetleg már az F1-en túli dolgok jobban érdeklik. Ilyesmi előfordulhat a kor előrehaladásával, az ember életének alakulásával. De Hamilton esetében nincs ilyen probléma, ő továbbra is 100%-on teljesít, továbbra is az F1-re koncentrál. Ha majd jön valaki gyorsabb, beszélhetünk erről, de egyelőre Hamilton mindannyiunknál gyorsabb” – méltatta egykori mclarenes csapattársát, alonsós stílusban kicsit talán odaszúrva a domináló Verstappennek is.