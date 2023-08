Kimi Räikkönen háromszoros apuka, a 2007-es Forma-1-es világbajnok 2021 végén már-már örömmel vonult vissza, hogy végre több időt tölthessen a családjával.

Az egykori Sauber-, McLaren-, Ferrari-, Lotus- és Alfa Romeo-versenyző legidősebb gyermeke, Robin immár 8 éves, ráadásul jó ideje a papa nyomdokaiban jár, évek óta kismotort, gokartot vezet, pontosabban az utóbbit egy ideje már komolyabb szinten is űzi.

A kis Räikkönen az olasz CRG KART-csapat igazolt ifjonca, azé az alakulaté, ahol annak idején Nico Rosberg, Lewis Hamilton és Max Verstappen is vezetett gyerekként, ráadásul ígéretes tehetség, ugyanis a nála akár 3-4 évvel idősebb ellenfeleket is magában foglaló mezőnyben is állt már dobogóra, nyert futamot a Rotax Micro kategóriában.

Ilyen sikerek mellett már indokolt a promóció, így a család el is indította Robin Ace Matias Räikkönen hivatalos Instagram-fiókját – pontosabban valójában már öt évvel ezelőtt, de tartalom csak most jelent meg rajta.

Az eddigi egyetlen posztban a büszke apuka guggol a gokartban ülő fia mellett esernyőt tartva föléje. „Jó móka volt az esős verseny” – szól a poszt szöveges része.

Amióta a mai nap folyamán a sajtóban és a közösségi médiában körbefutott a fiók aktív működésének elindulása, Robinnak máris több mint 20 ezer követőt sikerült gyűjtenie.