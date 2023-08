Erős szerepléssel tette emlékezetessé a Williams számára a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzését Alexander Albon, aki így a negyedik helyre kvalifikált. Pedig a grove-i alakulat a zandvoorti hétvége előtt nemhogy ilyen bravúrra nem számított, de konkrétan az év egyik legküzdelmesebb hétvégéjét vetítette előre, miután az FW45-nek nem fekszenek a kanyargósabb pályák.

A szél – pontosabban a szélirány változása – azonban nem fogta ki a szelet a vitorlájukból, épp fordítva: annak köszönhető a thai-brit pilóta meglepő helyezése.

„Egyes, alacsony sebességű kanyarok előtt szembeszél volt, aminek köszönhetően javultak a féktávjaink” – magyarázta Albon, kiemelve, hogy korábban a 9-es és a 11-es kanyarban eddig folyton szenvedtek. „Jobb érzés így, mert ilyenkor elölre kerül az autó leszorítóereje, és elrejti ugyanis az autónk általános problémáit. Remélem, ez a holnapi napra sem változik.”

A meglepően egykörös tempó láttán Albon úgy látja, a Williamsnek most újra kell értelmeznie a hétvégét, hogy megértse, mivel magyarázható a csapat fellendülése. „Ezekben a kanyarokban eddig kéttizedet veszítettünk, most talán egy felet. Úgy gondolom, ez sokat segített nekünk, többet a megszokottnál” – folytatta a Sky Sports F1-nek nyilatkozva, amit a Motorsport.com szemlézett. Megjegyezte, a korábbi szimulátoros tesztek során látták, hogy a széllel még segíthet is nekik.

Ami viszont a versenyt illeti, Albon korántsem biztos benne, hogy meg is tudja tartani a negyedik helyet. „Bár a második szabadedzésen jó versenytempót mutattunk, azért határozottan nem volt csúcskategóriás” – idézi a 27 éves pilótát a RACER. „Körülöttünk pedig topcsapatok vannak, és nincs versenyző, aki fel tudná tartani mindegyiket. Ott lesznek közvetlenül mögöttem, kemény futam lesz.”

A másik Williamsszel az újonc Logan Sargeant szintén villant a változékony időjárás mellett megtartott kvalifikáción, ám az amerikai Q3-as szereplését némiképp beárnyékolja, hogy az utolsó percekben összetörte az autóját.