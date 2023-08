Érdekes felállással vágott neki 2023-nak a Haas-csapat, az egyik autójukat a 2022-re, az Oroszország ukrajnai agressziója miatt kirúgott Nyikita Mazepin helyére visszatrombitált Kevin Magnussen, a másikat a tavaly év végén elküldött Mick Schumacher helyére a szintén a „nyugdíjból” visszahívott Nico Hülkenberg vezeti idén.

Míg tavaly Magnussen villant néhányszor, az idei meglepetés Hülkenberg volt, a 36 éves pilóta több év kihagyás után is villámgyors volt, általában a szintén tapasztalt csapattársát is verte, veri.

Már hetekkel ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy Hülkenberg szerződéshosszabbítása biztos, ám Magnussen helyett talán mást keresnek az amerikai csapathoz, ám mostanra hivatalossá vált, hogy ugyanezzel a párossal folytatják 2024-ben is.

We retain Nico Hulkenberg and Kevin Magnussen for the 2024 season! ✍️

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 24, 2023