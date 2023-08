Közismert, hogy akár a Ferrari versenyzője is lehetett volna Nico Hülkenberg, akivel az olasz alakulat állítólag akkoriban tárgyalt, amikor Felipe Massa utódját keresték. Vitathatatlanul kedvező helyzetben volt a 2010-es évek első felében a német: pályafutása első éveiben a Force Indiával és a Sauberral is meggyőző teljesítményt nyújtott, még ha nem is állt dobogóra, ahogy azóta egyik csapat színeiben sem – a német azonban biztosra veszi, hogy a magassága miatt nem kapott lehetőséget.

Hülkenberg a Motorsport.com-nak nemrégiben adott interjújában elismerte, közel állt ahhoz, hogy „az egyik legjobb csapathoz” igazoljon, azonban mintegy húsz centiméterrel volt magasabb, mint a 2008-as világbajnoki címért mostanában jogi úton harcoló Massa, akinek a helyére érkezni készült. Ezt azonban sosem mondták meg neki.

„Soha nem kaptam olyan választ egyik csapattól sem, hogy sajnáljuk, nem, visszautasítunk, mert túl magas vagy. Valószínűleg soha nem mondanák egyenesen a szemembe” – mondta a 36 éves német, aki így a folytatásban is a középmezőnyben vert gyökeret. „Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy ez akadályozta meg azt annak lehetőségét, hogy az élautóba üljek. Kevesebb a hely, viszont több a súly, ami nem a legjobb párosítás ebben a sportban.”

A Haas mostani pilótája – aki az évek során a Force Indiához is visszatért, majd a Renault-nál versenyzett – várhatóan idén eljut a 200. futamáig, ezzel párhuzamosan az ő neve mellett jegyzik a legtöbb dobogó nélküli versenyt a Forma-1-ben, messze megelőzve honfitársát, Adrian Sutilt, akinek 128 nagydíj jutott a bajnokságban, így a 2017-es Szingapúri Nagydíj óta őt tartják számon rekorderként.

„Nyilvánvaló, hogy ha elkezdesz agyalni rajta, kicsit frusztráló, mert minden versenyző nyerni akar ideális esetben, még most is, ugyanakkor nekem sosem volt olyan autóm” – szabadkozott Hülkenberg, majd elismerte: „Jó autóm már volt, lehetőségem is lett volna a dobogóra, de ez különböző okok miatt soha nem teljesült be.”

Hozzátette, hogy összességében nem érez keserűséget vagy csalódottságot amiatt, hogy az eddig 193 versenyen át ívelő karrierje legjobb eredményének egyetlen pole-pozíció számít, amit még első évében ért el a Williamsszel. „És bár nem álltam dobogóan, azt hiszem, ha olyan rossz lennék, nem jutottam volna el 200 futamig, szóval valamire csak jó vagyok” – zárta gondolatait Hülkenberg, aki három év kihagyás után tért vissza idén a Forma-1-be. A jubilálására – ha minden a tervek szerint halad, illetve a rajtok számát nézve – a Mexikói Nagydíj hétvégéjén kerül sor, ami pedig a jövőjét illeti, hivatalos bejelentés egyelőre nincs, de jók az esélyei arra, hogy 2024-ben is a Haas színeit képviselje.

Hülkenberg helyett pedig végül a csapathoz visszatérő Kimi Räikkönennek szavazott bizalmat a Ferrari, a mostani eszmefuttatás szerint leginkább amiatt, hogy „csak” 175 centiméter magas, szemben a német 184 centiméteres magasságával. Bár a közvélemény arra számított a 2007-es szezon, egyúttal a Ferrari máig utolsó egyéni világbajnokától, hogy vérre menő csatát vív majd Fernando Alonsóval, végül – amellett, hogy a Ferrari is csúnyán visszaesett 2014-re – szinte megsemmisítő vereséget mért rá a kétszeres világbajnok spanyol.

Räikkönen másodhegedűs szerepe többnyire a következő években sem változott, annyi volt a különbség, hogy nem Alonsóval, hanem a helyére 2015-től leigazolt Sebastian Vettellel szemben volt látványos a lemaradása. Ezt igazolja az is, hogy a Jégember csak egy futamot nyert a második ferraris korszakában, egyben pályafutása utolsó győzelmét aratta a 2018-as Amerikai Nagydíjon. Pályafutása utolsó éveit első csapata, az idei szezon végéig Alfa Romeo néven futó Sauber kötelékében töltötte, majd 2021 végén visszavonult. Azt pedig valószínűleg már sosem tudjuk meg, mi lett volna, ha kilenc centiméter helyett Hülkenberget választja akkor a Ferrari…