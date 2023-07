Óriásit fordult a világ Oscar Piastrival a Forma-1-es Belga Nagydíj hétvégéjén, hiszen az ausztrál újonc a szombati sprintet követően még egy második helyet ünnepelhetett, vasárnap azonban az első kört sem fejezte be.

A McLaren pilótája ugyanis már a célegyenes végén összeütközött az előle rajtoló Carlos Sainzcal, aminek következtében az Eau Rouge-on már nem versenytempóban haladt át, végül még a második szektor vége előtt félrehúzódott a sérült autójával.

„Jól sikerült a rajtom, rögtön Carlos mögé értem. Elég határozottan jobbra húzott, ami miatt amellett, hogy fékeznem kellett, megpróbáltam kikerülni őt, de nehéz volt. Vagy maradnom kellett volna ott, ahol voltam, vagy jobban el kellett volna szánnom magamat a manőverre” – elemezte kettejük balesetét Piastri, miközben a Sky Sports F1-nek nyilatkozott.

„Mindig szűk az első kanyar, de ez egyben csalódás is, hogy már itt véget ért a futam. Megnéztem a videót, de nehéz megítélni, mert Carlosnak a külső íven sem maradt sok hely, és nekem sem maradt igazán más választásom. Biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk vizsgálni, csinálhattam volna-e valamit másképp, de kár, hogy ilyen korán véget ért a verseny.”

Drama at the start 😮

Perez powers past Leclerc while Piastri and Sainz tangle at Turn 1 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/sXBKlr5H6Z

