Egymás mögül, a negyedik, illetve az ötödik rajtkockából vágott neki a Forma-1-es Belga Nagydíjnak Carlos Sainz és Oscar Piastri, kettejük versenye azonban érdemben már az első kanyarban véget ért. A két versenyző ugyanis nem értette meg egymást a rajtnál a La Source-ban, aminek következtében az ausztrál körbe sem ért a McLarennel, míg Sainz később állt ki a versenyből a Ferrarival, aminek az oldala sérült jelentősebb mértékben.

Később még csak nem is vizsgáltak az esetet, ezzel versenybalesetnek minősítve azt, a Ferrari versenyzője szerint Piastri olyan kockázatot vállalt a rajt után, ami már a korábbi években sem jelentett jó óment.

„Megtámadtam Lewist, és próbáltam megelőzni őt az első kanyarban. Úgy éreztem, már megvolt a pozíció, de utána váratlanul nekem jött hátulról Oscar” – mondta a balesetről Sainz a Sky Sports F1-nek. „Őszintén szólva nem számítottam rá, hogy megpróbál befurakodni oda harmadikként az 1-es kanyarba.”

Drama at the start 😮

Perez powers past Leclerc while Piastri and Sainz tangle at Turn 1 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/sXBKlr5H6Z

— Formula 1 (@F1) July 30, 2023