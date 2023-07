Egészen kalandos utat járt be Oscar Piastri az elmúlt egy évben: bejelentette őt az Alpine, mint 2023-as pilótáját, ő visszakozott, leigazolta a McLaren, majd az év elején úgy tűnt, borzalmas döntést hozott, hiszen a papaja kocsik csak a Forma-1-es mezőny végén kullogtak. Nagyot fordult azonban velük a világ, az elmúlt hétvégéken dobogóesélyessé léptek elő, az ausztrál pedig a Belga Nagydíj sprintjén a második helyen végzett.

A 22 éves pilóta már a nevelőszériákban is bizonyította tehetségét, az F1-ben azonban most kezd igazán felkapottá válni – olyannyira, hogy Eddie Jordan már a Red Bullban látja a jövőjét. “Mark Webber a menedzsere, láttuk, hogyan juttatta be a McLarenbe. Ne legyünk meglepve, ha lesz egy szabad ülés a Red Bullnál, ahol Mark is versenyzett, és megnevezik őt nyilvánosan is a jövőben” – vélekedett a korábbi csapatfőnök.

Timo Glock, a tévés szakértőként dolgozó korábbi Forma-1-es pilóta is dicsérte Piastrit. “Nem tűnik újoncnak. Mindig mindent az irányítása alatt tart, nem tűnik úgy, mintha nyomás alatt lenne.”

A magasztaló szavak és mondatok Piastri fülébe is eljutottak. “Hízelgő ilyen kommenteket kapni. Nagyon örülök annak, ahol jelenleg vagyok, de mindig jó érzés, amikor így beszélnek az emberről.”

“Vezetési szempontból elégedett vagyok azzal, ahol tartok, de még rengeteget fejlődhetek, tanulhatok. Nagyon erős csapattársam van, akitől tanulhatok” – utalt Lando Norrisra az ausztrál. “Az, hogy ott van mérceként, nagy segítség nekem.”