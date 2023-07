Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Belga Nagydíj sprintjét Oscar Piastri (McLaren) és Pierre Gasly (Alpine) előtt. A Spa-Francorchamps-ban rendezett sprint időjárási szempontból hozta a kiszámíthatatlanságot, az izgalmak szempontjából azonban valamivel simább volt a helyzet – így is némileg meglepő eredmények születtek.

Az addig már egészen jól felszáradt pályára nem sokkal a 15 körös sprint rajtja előtt érkezett meg az égi áldás, annyira, hogy elhalasztották 7 perccel a rajtot. Hamar kiderült, hogy ez optimista gondolat volt, tekintve, hogy ekkor csak jobban rázendített, plusz a vízelvezetőkből is visszabugyogott már a víz a pályára. Végül 17:35-kor, fél órás csúszással kezdődhettek meg az események.

A sprintet mindenkinek a kék oldalfalú esőgumikon kellett kezdenie, a mezőny a biztonsági autó mögött hagyta el a rajtrácsot. A körülmények már a felvezető kör kezdetekor sem indokolták ezeket a Pirelliket, de a felvert víz miatt több kört is megtettek lassabb tempóban. Végül öt kör után döntöttek úgy, hogy repülőrajttal kezdetét veheti az így mindössze 11 körre rövidülő sprint.

Az állórajtnak köszönhetően az indulás izgalmai lecsökkentek, közben viszont sokan a bokszba hajtottak. Verstappen mögül Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) is azok között volt, akik váltottak – összesen tízen jártak átmeneti abroncsokért, minden csapatból egy ember.

Immediately Piastri and nine other drivers pit for inters #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/MQvTdsTeyz

And #F1Sprint is GO!

A második kör elején aki nem cserélt, azok is váltottak. Verstappen Piastri mögé tért csak vissza a pályára, a sorrend mögöttük: Pierre Gasly (Alpine), Perez, Hamilton, Sainz, Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) volt az első nyolcban, a sprintes pontszerző helyeken. Akik később váltottak, mind rosszabbul jártak valamivel.

A felkveredett mezőnyben már a harmadik körben elkezdődhetett volna az erősorrend szerinti visszarendeződés, Fernando Alonso azonban ezt megakadályozta. Az Aston Martin spanyolja elásta kocsiját a sóderágyban, így a születésnapos pályára szólította a biztonsági autót.

And Alonso slides off into the barriers💥

A hatodik kör elején újraindult a száguldás Piastri vezetésével. Verstappen nem sokáig várakozott, a hosszú Kemmel egyenesben a szélárnyékból kivágva visszavette a McLarentől a vezetést. Mögöttük a sorrend maradt változatlan, egyedül a mezőny legvégén esett vissza két helyet Cunoda Juki az AlphaTaurival. Logan Sargeant 5 másodperces büntetést kapott, a Williams amerikaija gyorsan hajtott a bokszban.

And Verstappen powers past Piastri down the Kemmel straight #BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/JMEX5q53li

LAP 6/11: We are racing again!

Hamilton és Perez összeértek, a mexikói autója megsérülhetett, és a brittel együtt mindkét Ferrari megelőzte a Red Bullt. Perez a 7. körben a kavicságyat is megjárta, visszaesett a mezőny végére lyukas oldalszekrényével. A mexikói végül be sem fejezte a sprintet.

Hamilton hajtott a dobogóért, Gasly harmadik helyére fájt a foga, de öt másodperces büntetést kapott baleset okozásáért. Közben a 9-10. helyen szintén egy egy Mercedes-Alpine meccs volt, George Russell ment el Esteban Ocon mellett. Russell a 10. körben Daniel Ricciardo (AlphaTauri) megelőzésével feljött a nyolcadik helyre, a pontszerzők közé.

Hamilton has been handed a five-second penalty for causing a collision in that battle with Perez

The Mexican has been told by his team to pit and retire the car #BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/P4E9IlTbmg

— Formula 1 (@F1) July 29, 2023