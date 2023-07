Sergio Perez feje felett állandósulni látszik a kirúgás veszélye. A mexikói jelentősen elmarad Max Verstappen teljesítményétől a Red Bullban, miközben a fiókcsapatnál, az AlphaTaurinál Daniel Ricciardo megkapta a lehetőséget arra, hogy összeszedje magát.

Főnöke, Helmut Marko a Forma-1-es Belga Nagydíj helyszínén is megkapta a pilótafelállással kapcsolatos kérdéseket. Az osztrák szakember ezúttal pozitív hangnemben nyilatkozott Perezről, viszont kiemelt egy másik pilótát is a mezőny végéről, akitől elleshetne ezt-azt a mexikói. A bizonyos személy nem más, mint Nico Hülkenberg a Haastól, aki ugyan a futamokon nem remekel, egy körön azonban idén már többször is bizonyította képességeit, és előkelő rajthelyeket szerzett a német.

Perez ezzel szemben csak a Hungaroringen szakította meg öt hétvégés rossz szériáját, amikor a mezőny legjobb autójával nem sikerült bejutnia az időmérőn a legjobb tíz közé. “Kettejük kombinációja tökéletes lenne időmérőre és versenyre” – fogalmazott Marko.

Habár Perez jelenlegi formájában nem tökéletes pilóta Verstappen mellett, egyelőre nincs szó arról, hogy lecseréljék. “Szerződésünk van vele 2024 végéig. Második a vb-pontversenyben. Miért is kellene lépnünk?” – kérdezett vissza a szakember. “Felébredt végre a világbajnoki álmából. Talán ez segít majd neki újra arra koncentrálni, hogy elérje a lehető legjobb teljesítményt.”