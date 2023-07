Mintha nem is a hatodik helyről indult volna, annyira játszi könnyedséggel húzta be a Forma-1-es Belga Nagydíjat a kétszeres világbajnok Max Verstappent. A Red Bull holland pilótája – amellett, hogy az összetettben tovább növelte az előnyét – zsinórban nyolcadik, idei 10. és pályafutása 45. győzelmével folytatta elképesztő sikersorozatát, miközben az energiaitalos csapat kettős győzelmét Sergio Pérez biztosította be. A dobogó legalsó fokára a ferraris Charles Leclerc állhatott fel.

A 44 körös verseny leintése után Martin Brundle, a Sky Sports F1 exversenyző-szakkommentátora készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Újdonság, hogy a hatodik helyről nyertem. Tudtam, hogy nagyszerű autónk van, csak az első kanyart kellett túlélni. Láttam, hogy nagyon gyors lesz, de próbáltam kimaradni mindenből, és ez működött is” – értékelte futamát Verstappen. A világbajnoki éllovas hozzátette: „Ezután jókat előztünk és a jó döntéseket hoztuk meg, és bár a rajtnál beragadtam a DRS-vonatba, onnantól fogva, hogy abból kiszabadultam, tudtam a saját tempómat diktálni, ami megint nagyon élvezetes volt.”

„Egy kicsit lelassítottam [a versenymérnökével folytatott rádióbeszélgetés után – szerk.], ránéztünk ugyanis a számokra és a gumik állapotára. Gumik szempontjából nagyon is kemény ez a pálya, és nem emiatt nem akarsz olyat kockáztatni, aminek nincs értelme, és ezt csináltuk végig.”

„Az Eau Rouge-ban volt egy meredek pillanatom, amikor csöpögött az eső. Akkor voltak kiszámíthatatlanabb körök, amikor oldalt csúszott az autó, de szerencsére semmi komoly nem történt” – tette hozzá a 25 éves versenyző.

A rajt után ugyan Sergio Pérez átvette a vezetést, a mexikói a versenyt követően bevallotta, hogy Verstappennel szemben nem volt ellenszere. „Jó verseny volt a csapat szempontjából” – kezdte a gondolatait a mexikói. „Jól sikerült a rajt, el tudtam menni Charles mellett, ami az egyik fő célom volt ma. Utána a saját versenyemre koncentráltam, Max pedig a második etapban nagyon gyors volt.”

„Semmit nem tudtam tenni ellene. Utána már csak arra törekedtünk, hogy biztosan célba érjünk az autóval. Voltak zűrösebb időszakaink, de ezeken átlendültünk, így most értékes pontokat szereztünk a csapatnak. Már nagyon szükségem van a nyári szünetre az előző versenyek után. Alig várom, ahogy azt is, hogy erősebben térjek majd vissza” – tekintett előre a folytatásra Pérez.

„Egészen pozitív hétvégét zártunk, a tempónk is rendben volt” – summázott Leclerc. „Kár Carlosért, mert valóban jó tempót diktáltunk. A Red Bullokat elnézve viszont még van dolgunk, különösen a versenytempó szempontjából, de gumikopás és minden más szempontból jóval előttünk vannak.”

„Arra kértek, hogy spórolják az üzemanyaggal, ami miatt a verseny végén kicsit jobban szenvedtünk. Maga a tempó viszont rendben volt, magam mögött tudtam tartani Lewist [Hamilton – szerk.], de azzal, hogy kijött kerékcserére a leggyorsabb körért, megkönnyítette az életemet.”