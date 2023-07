Spa-Francorchamps az utóbbi években két fiatal versenyző életét is kioltotta: 2019-ben a Forma-2-es versenyen Anthoine Hubert hunyt itt el, pár hete pedig a Formula Regional sorozatban induló Dilano van ’t Hoff keveredett fatális balesetbe.

Azt már mi, a Vezess szerzői is láttuk a Hungaroringen, a sajtószoba melletti üzenőfalon, hogy Pierre Gasly emlékfutást/kocogást tervez az elhunytakért, a spái kör megtételére buzdító felhívásra pedig annak ellenére is sokan elmentek a csütörtöki médianapon, hogy rendesen esett az eső. Gasly szokásához híven egy virágcsokrot is elhelyezett a Raidillon bukóterében, egy gumifal tövében, egykori jóbarátja, Hubert halálának helyszínén.

Eközben Lando Norris is megható gesztust gyakorolt. A McLaren versenyzője egy aláírt sisakkal próbált segíteni van ’t Hoff családján, akik nagy köszönettel fogadták a fejvédőt.