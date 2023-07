Beárnyékolja a Forma-1-es Osztrák Nagydíj eseményeit egy halálos versenybaleset: a spa-francorchamps-i pályán a Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) versenysorozat egyik pilótája, a 18 éves Dilano van ’t Hoff hunyt el, miután a szakadó esőben megforgott, majd oldalról nagy sebességgel nekimentek autójának.

Az elhunyt előtt gyakorlatilag minden Forma-1-es csapat, maga a Forma-1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség is lerótta kegyeletét, és többek gondolatait is elterelte a spielbergi történésekről. Köztük volt Lance Stroll is, az Aston Martin versenyzője, aki a szombati sprintfutam értékelése helyett a tragédiáról emlékezett meg.

“Elvesztettünk egy fiatal versenyzőt Spa-ban. A gondolataim vele és a családjával vannak” – fogalmazott a kanadai. “Nem fair, ami történt, azt a kanyart át kellene alakítani, mert két fiatal tehetséget vesztettünk el ott öt éven belül. Változtatni kell rajta” – utalt az Eau Rouge-Raidillion kombinációjára, illetve Anthoine Hubert korábbi balesetére. van ‘t Hoff balesete ezen szakaszt követően, a Kemmel egyenes elején történt.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van ‘t Hoff today at Spa-Francorchamps.

Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.

Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”

Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN

— Formula 1 (@F1) July 1, 2023