Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Osztrák Nagydíj sprintjét a csapattárs Sergio Perez és Carlos Sainz Ferrarija előtt. A spielbergi körözés a Forma-1 történetének első vizes pályás sprintje volt, egyben talán a legizgalmasabb az eddigi összes közül.

Az égi áldás nem sokkal a 24 körös verseny rajtja előtt érkezett meg a Red Bull Ringre, így nem volt kérdés, hogy a többség átmeneti abroncsokon indul – egyedül Valtteri Bottas kockáztatott a 19. helyen közepes abroncsokon az Alfa Romeóban. A körülmények nem voltak könnyűek, Perez már a felvezető körön elfékezte magát az egyik kanyarban, és a finn is meggondolta magát a rajt előtt: a bokszba hajtott intermediate abroncsokért.

A rajtnál Perez kőkemény volt, lerajtolta Verstappent, majd le is terelte őt a pályáról. A holland nem hagyta magát, fél körön át ment az adok-kapok, melynek győztese Nico Hülkenberg volt, aki a Haas-szal feljött a negyedikről a második helyre. A csatába belekeveredett Lando Norris is a McLarennel, akit kitereltek és hátracsúszott a 10. helyre. Carlos Sainz is előremozgott valamennyit a negyedik helyre a Ferrarival, Perez mögé, és a Mercedesek is előreléptek a 12-13. helyre George Russell, Lewis Hamilton sorrendben.

Verstappen és Perez a csata után nem voltak boldogok, mindketten felháborodva rádióztak a másik miatt.

Perez and Verstappen are fighting hard into the opening turns, this is looking feisty!

Verstappen takes back the lead off Perez, with Perez running wide#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/h1Xj5C34hY

