Jobb időmérőt is zárhatott volna Kevin Magnussen a Haas volánjánál, a dánnak be kellett érnie a 13. hellyel a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérőjét követően. A dán a Q2-ben egy alkalommal még a falat is érintette, emiatt valamelyest sérült volt az autója.

Ez lett a veszte is a pilótának, aki kanyarokon keresztül feltartotta a mögötte gyorskörön lévő Charles Leclerc-t. A Ferrari monacóija rádión hangot is adott megjegyzésének, később azonban hozzátette, meg tudja érteni, miért tartotta fel őt kollégája: csak egy száraz ív volt a pályán, arról pedig sérült autóval aligha hajtott volna le szívesen Magnussen, már száraz gumikon.

A stewardok a feltartás miatt három rajthelyes büntetést osztottak ki a pilótának, így a 13. helyett a 16. rajtkocka lesz az övé vasárnap. A vizsgálatokból kiderült, hogy Magnussen nem ítélte biztonságosnak a kitérést, és a csapata sem szólt neki arról, hogy jönnek mögötte, sőt: azt az utasítást kapta, hogy kapcsoljon rá.

Mindezzel együtt Leclerc feltartása teljesen indokolatlan volt, még ha nem is direkt történt. Így adtak hozzá három helyet a pilóta büntetéseinek számához.