Az első és egyetlen gyakorlással ellentétben a Forma-1-es Belga Nagydíj vasárnapra szóló időmérő edzése – hiszen a szombat nap megont kizárólag a sprintről szól majd – félig vizes pályán kezdődött, a startot 10 perccel csúsztatták is emiatt. A 7 kilométeres versenyhelyszíntől délre esőt mutatott a radar, hivatalosan a pálya is vizes volt, a napsütéssel együtt a levegő mindössze 18, az aszfalt 24 Celsius-fokos volt.

A Q1 kezdete előtt elsőként a Mercedes, valamint az Alfa Romeo pilótái, azaz George Russell, Lewis Hamilton, Vatteri Bottas és Csou Kuan-jü sorakoztak fel a bokszutca végén a lámpa zöldre váltása előtt.

Elsőként tehát Russell gurult ki, ő és a többiek is jelentős párafelhőt húztak fel a zöld jelzésű, átmeneti (intermediate) esőgumikkal, de az is valószínűnek tűnt, hogy a 18 perc végén sokkal-sokkal szárazabb lesz a versenyív.

Russell 2:02,360-nal nyitott, de természetesen utána szinte mindenki javított az első körén, a mclarenes Lando Norris, valamint saját csapattársa, Lewis Hamilton is gyorsabb volt. A félig hazai pályán vezető Max Verstappen 112 ezreddel volt lassabb a saját első nekifutásánál.

Norris runs off into the gravel! He manages to steer his way back onto the track

Norris a 8 perc után megjárta a kavicságyat a Stavelot-ban, de a kisodródás után folytatni tudta. Ugyanekkor Verstappent vizsgálat alá vonták a williamses Alex Albon a Buszmegálló-sikán előtt történt feltartása miatt.

5 perccel a szakasz vége előtt a ferraris Carlos Sainz állt az élen. Verstappen kilenctizedet javított a spanyol idején, a körülmények óriási javulással kecsegtettek. Hamilton az élre is ugrott.

A végén Cunoda, Stroll, Ricciardo, Sargeant és Hülkenberg volt a kieső helyeken. A hajrában többen is javítottak, de végül Albon, Sargeant, Csou, Ricciardo és Hülkenberg búcsúzott.

A Q2-re elsőként a Mercedes párosa gurult ki, de hiába ragyogott a nap, ahogy ők, az első követőik is mind átmeneti esőgumikat választottak. Hamilton 1:58,024-gyel nyitott, de a többiek azonnal javítottak a folyamatosan száradó pályán, pillanatok után 1:55 végén tartottunk.

Féltávnál Verstappen és Perez állt az élen, hat és fél perccel a vége előtt Norris piros jelzésű lágyakat vett fel, mások is azt választották, ugyanis a versenyív már teljesen száraznak tűnt.

Esteban Ocon elmérte a körülményeket, az első szárnya bánta, de tovább tudott menni.

Esteban Ocon has run wide, hit the wall and damaged his front wing 😩 The Alpine driver is on his way back to the pits with the ailing car

Az utolsó pillanatokban komoly küzdelem zajlott a továbbjutásért, a tapadás javulása miatt szinte az egykörös időmérőket idézte az adok-kapok. Az élen végül a mclarenes Oscar Piastri és a Ferrari párosa zárt, míg Verstsppen izzasztó pillanatokat átélve csak az utolsó, 10. helyen csúszott át az utolsó szakaszba, a rádión különösen cifra szavakat használva panaszkodott. Végképp búcsúzott Cunoda, Gasly, Magnussen, Bottas és Ocon.

Kevin Magnussen has a moment in the final moments of Q2 😳 And, he seems to get in the way of Leclerc on a quick lap too

A Q3 Ocon kavicsfelhordása miatt újabb 10 perces halasztással indult. A takarítás végén Alonso 149,9-cel nyitott, de Piastri és Norris is eléje ugrott. Verstappen még gyorsabb volt, de az első nekifutások után a 2019-ben első győzelmét Belgiumban megszerző Charles Leclerc volt az első.

Charles Leclerc is on provisional pole! 🙌 Less than 6 minutes remain in Q3!!!!

2 perccel a vége előtt megkezdődött a hajrá, a pole sorsa teljesen nyitott volt. Leclerc és Sainz sem javított, Piastri a 3. helyre ugrott fel, Verstappen a hazai pályán a leggyorsabbnak bizonyult, csapattársa, Perez végül a 3. időt autózta, Hamilton szintén Sainz elé tudott kerülni.

Verstappen a váltócseréje miatt vasárnap csak a 6. helyről rajtol majd, az első sorba Leclerc és Perez áll holnapután. A monacói pilóta pályafutása 20. pole-pozícióját szerezte meg.

Szombaton délben a sprintidőmérő, majd 16.30-kor a rövid, 100 km-s futam következik.