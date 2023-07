Esős, hűvös időben (18 Celsius-fokos levegő- és 23 fokos aszfalthőmérséklet) kezdődött a 2023-as Forma-1-es Belga Nagydíj első és egyetlen szabadedzése a spa-francorchamps-i pályán.

Bár a körülmények nem voltak ideálisak, mivel sprinthétvégéről van szó, azaz délután már a vasárnapra szóló időmérő, a szombati napon pedig a sprintkvalifikáció, majd a rövid futam következik, az autók nem maradtak a garázsban, mindenki igyekezett adatokat gyűjteni.

Elsőként a Williams pilótái futottak ki a 7 kilométeres aszfaltcsíkra, de mások sem vártak sokat, a willamsesek és a haasosok átmeneti (zöld, intermediate), a mercedesesek, az alphataurisok, az Alfa Romeó-sok teljes esőgumikon (kék) mentek ki.

Az eső az első percekben erősödött, mindenkinek nehéz dolga volt – Albon ki is futott a pálya végi Buszmegálló-sikánban –, ráadásul szinte semmit sem lehetett látni a felverődés miatt.

10 perc után már rendesen szakadt, az említettek felderítő körei után teljes csend telepedett a pályára.

Carlos Sainz is the lone driver out on track #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/zZJfnwMP4j — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

15 perc után a ferraris Carlos Sainz is kiment körülnézni, majd Hamilton is újabb kör mellett döntött, ami másokat is felbátorított, a mclarenesek, a Red Bull-os Sergio Perez, az astonos Fernando Alonso is megpróbálkozott a pályával.

Az eső újbóli erősödésével az alfás Csou Kuan-jü szaladt ki a sóderre a 8-as kanyarban, de visszatért a pályára, majd a williamses Albon hibázott hasonlót a Les Combes-ban, végül csapattársa, Logan Sargeant csúszott ki ugyanott, lebontva egy-két reklámtáblát is, ami előhívta a piros zászlót – a 60-ból 33 percnél járt az óra. Az intereken egyszerűen úszott az autó a féktávokon.

We still have a red flag but we should be green again soon. Well done, marshals 👍#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/etMQNt3IJX — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

A zöld lámpa az utolsó negyedórára gyulladt ki, a Red Bull-osok – azaz a címvédő Max Verstappen is – átmeneti gumikon siettek ki. Az Aston párosa is kiment, de ők is rögtön visszatértek a bokszutcába.

A leintésig még a ferrarisok, az alfások, a haasosok és a mercedesek is kimentek, de az is csoda volt, hogy mindenki nagyjából a pályán maradt, azaz gyakorlatilag mindenki készületlenül futott neki a kvalifikációnak.

Hamilton and Sainz using up the final seconds of FP1 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/5o28EMgAjp — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

A vasárnapi Belga Nagydíj helyosztója elvileg 17 órakor kezdődik, az esős körülményeket illetően az FIA előre közölte, hogy prioritás annak megtartása, nem igyekeznek a szabadedzés sorrendjét használni, legrosszabb esetben inkább a bajnokság aktuális állása alapján áll majd fel a rajtrács két nap múlva.