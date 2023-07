Esőben, 15 fokos levegő- és 19 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének harmadik sprintidőmérője, sprint-szétlövése Spa-Francorchamps-ban, a 2023-as Forma-1-es Belga Nagydíj hétvégéjének szombati napján. Az újdonság a sprinthétvégék második szabadedzésének helyét veszi át az idei évtől kezdve, mely eddig gyakorlatilag értelmetlen körözés volt.

A sprintidőmérő ugyanúgy három szakaszból áll, mint a hagyományos – ezúttal pénteken tartott, a vasárnapi futam rajtrácsát kialakító – időmérő, viszont rövidebb szakaszokból áll, eredménye pedig a 100 kilométeres sprint rajtsorrendjét határozza meg.

A sprintidőmérő szakaszai első szakasz: SQ1 vagy Shootout 1 – 12 perc hosszú, száraz időben csak közepes gumik használhatóak

második szakasz: SQ2 vagy Shootout 2 – 10 perc hosszú, száraz időben csak közepes gumik használhatóak

harmadik szakasz: SQ3 vagy Shootout 3 – 8 perc hosszú, száraz időben csak lágy gumik használhatóak

A belgiumi időjárási körülmények miatt az SQ1 kezdését határozatlan időre felfüggesztették, a kényszerszünet végül 35 percig tartott.

A szakasz kezdetekor már nem esett az eső, és annyira letisztult a pálya, hogy kivétel nélkül mindenki az átmeneti gumikat vette elő, nem az esős abroncsokat. Elkezdődött a már bevett játék, a folyamatos körözés: az aszfaltcsík körről körre javult, egyre gyorsabb időket lehetett futni az idő előrehaladtával.

Míg mindenki folyamatosan ment, addig a két Haas-pilóta az utolsó percekig mért kör nélkül állt: Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg egyetlen körüket sem fejezték be, minden alkalommal a bokszba hajtottak ahelyett, hogy átszelték volna a célvonalat. Hülkenberg annyira a végére hagyta próbálkozását, hogy kikéste az időt, az előtt lendült a kockás zászló, hogy elkezdhette volna mért körét. A bokszban még a Haas autóemelője is eltört, ez is hátráltatta őket.

Nem jutott tovább a másik Haas sem, de Cunoda Juki (AlphaTauri) és a két Alfa Romeo is búcsúzott a szakasz végén.

Az SQ2 elején még senki sem volt elég bátor ahhoz, hogy feltegye a száraz gumit, de a körülmények rohamosan javultak, a tűző nap és az autók gyorsan szárították az aszfaltot. Az egyetlen kockáztató Lance Stroll volt az Aston Martinban, aki az utolsó percekre felrakta a közepes abroncsokat. Necces volt ez, tekintve, hogy percekkel korábban a williamses Logan Sargeanten még kifogott egy kanyar intermediate abroncsokkal is.

A big spin for Sargeant on the run to the final corner, but he continues, with just a couple of minutes remaining#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/8niYIuaIRA — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Stroll végül lezárta az SQ2-t azzal, hogy falba rakta az Aston Martint. Fél perc volt ekkor a szakaszból hátra, így újra sem indították azt. Kiesett Daniel Ricciardo (AlphaTauri), a két Williams és a két Aston Martin.

🚩 RED FLAG 🚩 Stroll’s in the barrier! Attempting a masterstroke with an early switch to dry tyres, he slides off at the Corner with no name#BelgianGP #F1Sprint pic.twitter.com/mCzg9C3GZf — Formula 1 (@F1) July 29, 2023

Az SQ3-ra már előkerültek a lágy abroncsok, kivétel nélkül mindenki piros oldalú Pirelliken hagyta el a bokszutcát. Az első mért köröket követően Lewis Hamilton vezetett a Mercedesszel Max Verstappen Red Bullja előtt, mindössze 88 ezredmásodperccel. Lando Norris volt a harmadik a McLarennel, őt Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) és Carlos Sainz (Ferrari) követte. A másik Mercedesszel George Russell a hetedik volt, Sergio Perez a Red Bullban pedig a nyolcadik.

A két Alpine csak egy mért kört futott, leghamarabb Esteban Ocon zárta le saját kvalifikációját. Pereznek vagy 6 autót is meg kellett előznie saját körében az utolsó két kanyarban, de akkor még élre tudott ugrani. A többiek azonban sokat gyorsultak: először az alpine-os Pierre Gasly állt az élen, majd Sainz, majd Piastri, de az ausztráltól végül 11 ezreddel elvette a sprint-pole-t Verstappen. A holland az utolsó köréről egyébként majdnem lemaradt, 3 másodpercen múlt, hogy időben elkezdje azt a kört, ami az első helyet érte neki.

Verstappen mögött Piastri és Sainz 25 ezredmásodpercen belül zárta, a sprint rajtrácsának negyedik helyét Leclerc foglalhatja el. Mögötte a további sorrend: Norris, Gasly, Hamilton, Perez, Ocon, Russell. A két Mercedes egymást tartotta fel: Russell belehibázott utolsó gyorskörébe, mellyel feltartotta Hamiltont a pálya első szektorában, mielőtt elengedte csapattársát.

A Belga Nagydíj programja az időmérős csúszás miatt magyar idő szerint szombaton 17:05-tól folytatódik a sprinttel, a nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.