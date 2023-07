A tavaly ilyenkor 41. születésnapja megünneplésére készülő Fernando Alonso – mint pályafutása során nem egyszer – aktuális csapata, az Alpine elhagyása mellett döntött, hogy 2023-tól az Aston Martinnál folytassa Sebastian Vettel helyén.

A döntés akkor sokakat meglepett, hiszen a zöld autó általában „sehol sem volt”, ám a 2023-as szezonkezdet fényesen igazolta a spanyolt, az első 6 futamból ötször állt dobogóra, mindenki másod-, harmadvirágzásról beszélt. Azóta fordult a kocka, a pontszerzés egyre nehezebbé vált az AM számára, Alonso a múlt vasárnapi Forma-1-es Magyar Nagydíjon már csak a 9. helyet hozta.

A spanyol a Hungaroringen az Aston Martin-os szerződés megkötéséről, valamint annak lehetséges meghosszabbításáról is beszélt.

„A tavalyi itteni hétvége elég stresszes volt érzelmileg, akkor kaptam ajánlatot Lawrence-től [Stroll, Aston Martin-tulajdonos, Lance Stroll apja – B.G.], de visszatekintve jó döntés volt, szerencsés döntés, örülök, hogy meghoztam” – nyilatkozta a francia Nextgen autós oldalnak.

„Ami azt illeti, nem is volt igazi választásom, mert az Alpine-tól nem kaptam konkrét ajánlatot, csak szóbeli dolgok voltak. Ha a szezon elején tettek volna ilyen ajánlatot, alá is írtam volna, nem kérdés, De nyáron csak egy ajánlatom volt, amit el is fogadtam. Nem gondolom, hogy az Alpine autója lassú lenne idén, elég megnézni, mit tudott vele Gasly Silverstone-ban, és örülök is, ha újra erősek lesznek. De úgy gondolom, hogy hosszú távon az Aston Martin jó projekt, aminek örülök, az Alpine-nal meg biztosan sokat fogunk még csatázni.”

Alonso ugyancsak elmondta, hogy bár mostanra a konstruktőri versenyben a 3. helyre csúsztak vissza, a Ferrari és a McLaren pedig erős, gyűjti a pontokat, az Aston Martin számára továbbra is a 2. hely a végső cél. Az már más kérdés, hogyan érhetik el ezt, amikor odalett a zöld autó tempója.

„Ma az volt a maximum, hogy mindkét autó beférjen a pontszerző helyekre. Lance és Fernando is remekül teljesített, de nincs meg a teljesítmény, hogy magasabb helyekért küzdjünk. Ez jó ébresztő volt számunkra. Továbbra is hajtunk, dolgozunk, nyomjuk a fejlesztéseket, hogy visszatérjünk a szezon elején látott formánkhoz” – mondta a csapatfőnök, Mike Crack a hungaroringi hétvége után.

Alonsónak ugyan nagy céljai vannak, továbbra is szeretné megszerezni a harmadik világbajnok címet, de úgy tűnik, azzal is tisztában van, hogy az Aston Martinnál középtávon sem garantált a siker.

Naná, ha nem hinnék a harmadik bajnoki címben, nem is versenyeznék itt. Egy Forma-1-es szezon igen sok áldozatot kíván, sok-sok utazás, felkészülés, az egészet a világbajnoki címért vállaljuk. Az ember persze megtanulja, hogy a saját vágyain kívül más is szerepet játszik a bajnoki sikerben, jókor kell a jó helyen lenni. Most jókor vagyok jó helyen, de nem vagyok a végső siker megszállottja – először érjünk el legalább egy futamgyőzelmet!– magyarázta a spanyol AS-nek.

A kétszeres bajnok szerződése jövő évben, 2024-ben fut ki, egy szezonnal a 2026-os nagy szabályváltozások bevezetése előtt. Alonso egyelőre óvatos a jövőt illetően:

„Majd jövőre kezdek jobban foglalkozni ezzel. Gondolkodtam már ezen, a csapattal is beszéltünk erről, de 2024 nyarára halasztottuk a kérdést. Ha már ott járnánk, azt mondanám, hogy kíváncsi vagyok rá, mit hoz 2025. Addigra új szélcsatornánk lesz, vonzó, izgalmas dolgok jönnek, én pedig erősnek, energikusnak érzem magamat. Az edzés, az utazás sem gond, de néha tényleg egy kicsit sok az egész. A hosszú távú szerződés túl nagy teher lehet, szeretném inkább csak élvezni a versenyzést, szóval csak évente hosszabbítanék” – folytatta.