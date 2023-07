Silverstone után a Hungaroringen is nullázást, kettős kiesést könyvelhetett el az Alpine, ráadásul a Forma-1-es Magyar Nagydíj igen hamar befejeződött a francia csapat pilótái számára.

A rajtnál az Alfa Romeó-s Csou Kuan-jü hátulról ráfutott Daniel Ricciardo AlphaTaurijára, az pedig az Alpine-okat lökte egymásnak, Esteban Ocon autója „megmászta” Gaslyét, az utóbbi defektet kapott, valamint a hátsó szárnya is megsérült. Gasly az első, Ocon a második kör végén állt ki a garázsba.

A torrid start and a premature end for both Alpine drivers 💥😖#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/MWpV1CcH7N

