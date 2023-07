Hasonlóan, mint 2021-ben, idén is hosszú heteken át tartó találgatás tárgyát képezi Lewis Hamilton jövője. A hétszeres világbajnok szerződés lejár a szezon végén, és az elmúlt időszakban számos forgatókönyvet vázoltak fel a lehetséges szerződéshosszabbítás kapcsán, már amennyiben marad a brit.

Ennek kapcsán Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szólhatta el magát: a német Sky Sports vasárnapi adásának „gyermekbarát” műsorblokkjában súgta az egyik kérdező fiú fülébe, hogy

Hamilton két évre fog aláírni a Mercedesszel, hivatalosan azonban ezt még nem erősítheti meg.

Nem sokkal később viszont a gyerek elkotyogta, így valóban már csak idő kérdése lehet, mikor jelentik be hivatalosan a 38 éves versenyző maradását.

So Toto told one of the child reporters of Sky Germany that Lewis will extend his contract for two years.

Toto said he can‘t say it officially and whispered it to him. The child reporter just said it live now. pic.twitter.com/BJU1WdQd58

— tami. (@Vetteleclerc) July 23, 2023