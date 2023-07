Kísérleti közvetítést láthatnak a Sky német és brit nézői a hétvégi Magyar Nagydíjról, a sorozat történetében először a gyerekekre is gondolnak.

A Sky közvetítésében gyerekek is dolgoznak majd az állandó házigazdák mellett, a kommentátorkodás mellett interjúkat is készítenek, sőt a verseny utáni elemzésben is részt vesznek.

Németországban egyes sportágakban már kipróbálták a gyerekbarát közvetítéseket, a Bundesliga-meccsek kapcsán a fogadtatás rendkívül pozitív volt.

Kísérleti jelleggel a német és brit nézők számára egyedi grafikákat és hangeffekteket is sugároznak majd, amellyel a fiatal közönség számára próbálják majd érhetőbbé tenni, mi történik a pályán. Ezek az egyedi grafikák hamarosan a nemzetközi közvetítésben is megjelenhetnek.