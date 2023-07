Tíz futam után azonnali hatállyal rúgta ki Nyck de Vriest az AlphaTauri, aminek köszönhetően Daniel Ricciardo visszatér a Forma-1-be. Az elmúlt hónapokban a Red Bull harmadik számú pilótajaként tevékenykedő ausztrál ellátogatott a testvércsapat faenzai főhadiszállására, ahol ujjongva, vastapssal fogadták:

welcoming @danielricciardo back 🏠 he got the new badge, followed the honey pot and… 🤗 pic.twitter.com/xoOYXwYetP

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 14, 2023