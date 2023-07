Lewis Hamiltonnak csípi a szemét a Red Bull és Max Verstappen dominanciája, a hétszeres világbajnok szeretné lelassítani a riválist. Hamilton korábban bedobott egy olyan ötletet, hogy az FIA határozzon meg egy dátumot, amely előtt a csapatok nem fejleszthetik a következő évi autójukat.

Juan Pablo Montoyának megvan a véleménye Hamilton ötletéről. “Elég vicces azt hallgatni, hogy Lewis szerint mennyire igazságtalan a helyzet. Már most azt jósolja, hogy jövőre is Max fog nyerni, mintha elfelejtette volna, ő meddig dominált” – fogalmazott Montoya, aki képmutatásra is célozgatott.

“Mindannyian örültünk neki, amikor ő dominált. Most akkor az ő volt, vagy az autó?”