Daniel Ricciardo már a soron következő Magyar Nagydíjon visszatér a Forma-1-be, az ausztrál Nyck de Vriest váltja az AlphaTaurinál. Ricciardo az elmúlt hetekben egyre jobb eredményeket produkált a Red Bull szimulátorában, és ugyan az azóta megváltozott körülmények miatt ez nem sokat jelent, a Pirelli keddi silverstone-i gumitesztjén állítólag olyan időt produkált (az idei Red Bull-lal), ami a múlt heti Brit Nagydíjon első rajtsort ért volna számára.

A gumiteszten egy régi ismerős segítője is akadt Ricciardónak: ha már a csütörtökön kezdődő goodwoodi fesztivál miatt amúgy is a környéken járt, Sebastian Vettel is beugrott egykori csapatához sertepertélni.

Sőt, volt olyan pillanat, amikor pont Vettel nyomott valamit Ricciardo kezébe, aki nézett is egy nagyot, amikor felismerte egykori csapattársát.

the way Daniel Ricciardo looks at Sebastian Vettel when he realises it’s him 🥹



