Hivatalossá vált, hogy Nyck de Vries nem tudott élni a nagy lehetőségével, az AlphaTauri azonnali hatállyal, még a nyári szünet előtt szerződést bontott vele. A holland versenyző a már-már rendkívüli tavalyi beugrása után az idén csak kereste a tempót a Forma-1-ben, Cunoda Jukitól is jócskán és rendszeresen elmaradt.

A Red Bull vezetői már hetekkel ezelőtt ultimátumot adtak a holland versenyzőnek, aki ettől sem táltosodott meg, Silverstone-ban újabb csalódást keltő hétvégét produkált. A Red Bull végül úgy döntött, felesleges tovább húzni az időt, de Vries így már a Magyar Nagydíjon sem indulhat. A korábbi, szintén holland F1-es pilóta, Giedo van der Garde szerint túl korán mondtak le de Vriesről.

Never expected it to be over so quickly for Nyck. If you look back at it, the amount of time he was given to get used to the car and the progress he made (slowly but surely) it’s - in my opinion - been too soon. As for Nyck, this hurts like a m*#%{f^]er. pic.twitter.com/GorCrWqex2