Még a Forma-1-es Brit Nagydíj első szakaszának végén állt meg Valtteri Bottas autója a silverstone-i aszfaltcsíkon. Az Alfa Romeo nem tisztázta azonnal, hogy mi okozta a finn kényszerű kiállását, de nem is kellett nagyon magyarázkodniuk – beszélt helyettük a Nemzetközi Automobil Szövetség.

Az időmérő után minden autóból levesznek egy liternyi üzemanyagmintát, melyet aztán az FIA elemezgethet, hogy valóban minden megfelelt-e a szabályoknak. Az olyan esetekben, mint Bottasé, azaz amikor a pályán áll meg az autó, a szövetség kiszámítja azt is, mennyi üzemanyag kellett volna ahhoz, hogy az autó eljusson a bokszutcáig, ilyenkor ezt is le kell adni.

Bottas stopped on the track at the end of Q1

He doesn’t look like he’ll be able to take part in Q2 😫#BritishGP #F1 pic.twitter.com/LfiKV9sxbQ

— Formula 1 (@F1) July 8, 2023