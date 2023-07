A 2022-es Brit Nagydíjon potenciálisan halálos kimenetelű eseménytől mentette meg az F1-et az Alfa Romeó-s Csou Kuan-jü látványos és félelmetes balesete, hiszen a kínai pilóta rögtön a rajt után felborult, majd a pálya szélén a korlátok közé szorult, ezért azonnal elő is került a piros zászló.

Ha nem így lett volna, a mezőny teljes versenytempóval, egymás ellen küzdve, helyezkedve jutott volna el a pálya azon szakaszára, hová éppen akkor szaladtak be a Just Stop Oil aktivistái. A futam azonnali megszakításának köszönhetően nem lett baj, a tüntetőket eltávolították, azóta a közrend megzavarása miatt el is ítélték, ám komoly esély van arra, hogy az idei évre is hasonló akciót terveznek.

Protestors on the track at the #BritishGP. They stormed the fence on the first lap.

July 3, 2022