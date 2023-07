Lewis Hamilton a 10. helyen végzett a Forma-1-es Osztrák Nagydíj sprintjén. Ez pontot ugyan nem ért a hétszeres világbajnoknak, de ha azt nézzük, hogy a 18. helyről rajtolt a brit, szép teljesítménynek mondható. A sprintidőmérőn történtek igencsak befolyásolták Hamilton szombati napjának alakulását, ahol még Max Verstappennel is összetűzésbe keveredett.

Hamilton még a helyosztó első szakaszában keveredett Verstappen elé, valamelyest feltartva ezzel a Red Bull hollandját. A kétszeres bajnok ezt követően a célegyenesben úgy pozicionálta magát, hogy az első kanyarban a brit ne tudjon jól kigyorsítani vagy előbb elfordulni.

Unnecessary from Verstappen. That was deliberately screwing Hamilton’s lap.

Will there be any action taken, @fia? I’m not holding my breath… 🙄 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/e5yAc1qpMN

— Rob Myers (@RobLMyers) July 1, 2023