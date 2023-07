Közel a fél mezőnyt megbüntették a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon ilyen-olyan okokból, a többség azonban azért kapott 5-10 másodperces büntetéseket, mert nem tartották be a pályahatárokat. A Red Bull Ringen már az időmérőn is nehézséget jelentett sokaknak a 9-es és 10-es kanyar helyes bevétele, a trend pedig a futamon is folytatódott.

A végeredményt azonban megóvta az Aston Martin: szerintük a Nemzetközi Automobil Szövetség nem jól járt el, és sok esetben elmaradt a büntetés – nyilván ezzel Fernando Alonso csapata azt szerette volna elérni, hogy valakiket megbüntessenek a silverstone-i alakulat pilótái előtt.

Ami meglepőbb volt azonban ennél, hogy az FIA helyt adott az óvásnak, azzal az indoklással, hogy a versenyirányítás valóban nem küldött el minden adatot a stewardoknak, amit elküldhetett volna. Jókora munkát szabadítottak ezzel a nyakukra, helyszíni információk szerint kb. 1200 incidenst kellett átnézniük egyesével, ugyanis 2023-ban nincsenek szenzorok, melyek automatikusan ellenőrizhetnék, ha egy autó átlépi a határokat jelentő fehér vonalat…

Végül a futam leintése után öt órával jelent meg a hivatalosnak tekinthető végeredmény, benne néhány változással a kiosztott extra büntetéseknek köszönhetően. 83 kört töröltek összesen, melyek következtében nyolc pilótának összesen 12 büntetést osztottak ki (a nevek mellett szerepel, hogy 5 vagy 10 másodperces büntetést kaptak):

A büntetések után az Osztrák Nagydíj pontszerzőinek hivatalos sorrendje: