Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Osztrák Nagydíjat, a Red Bull hollandja a ferraris Charles Leclerc, illetve a 15. helyről a dobogóig felkapaszkodó csapattárs, Sergio Perez társaságában ünnepelhetett a Red Bull Ringen. A futam taktikai szempontból is izgalmas lehetett volna, az élen – május eleje óta először – nem csak Verstappen állt. Mindent keresztülhúzott viszont az, hogy közel a mezőny felét megbüntették ilyen-olyan okok miatt.

A 71 körös futam a korábbi eseményekkel ellentétben száraz körülmények között zajlott, az esőfelhők elvonultak vasárnapra. A mezőny többsége (17 fő) közepes gumikon kezdte a versenyt, 3-an (Fernando Alonso, Valtteri Bottas és Kevin Magnussen és Valtteri Bottas) a kemény abroncsokat választották. A rajtrácsra csak 18-an álltak fel, a haasos Magnussen és Nyck de Vries (AlphaTauri) a bokszutcából eredtek a többiek után.

A rajtnál az élről induló Verstappen megőrizte a vezetést Leclerc többször is megpróbált mellé beszúrni, de a holland mindent levédett. Sainz sikeresen védekezett a remekül induló Hamiltonnal szemben, ők haladtak az első négy helyen, amikor pályára küldték a biztonsági autót az első kör végén: az első kanyarban több koccanás is történt, sok törmelék szóródott szét, és Cunoda Juki is túrázott egyet a sóderágyban az AlphaTaurival. Perez a rajtnál két helyet javított, 13. volt ekkor a Red Bull-lal.

LAP 1/71 TSUNODA IS INTO THE GRAVEL! The Safety Car has been deployed ⚠️#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/EPchkLYWN1 — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

A takarítás végeztével a negyedik körben folytatódott a száguldás, Verstappent ezúttal már nem tudta megtámadni Leclerc, a holland hamar meglógott. A csapattárs Perez sem tétovázott, folytatta az előrelépést: az ötödik körben az Alpine franciája, Esteban Ocon mellett ment el és vette át a 12. helyet. Néhány körrel később George Russell Mercedesén is átrágta magát a mexikói.

A Ferrarik igen hamar közel kerültek egymáshoz, Sainz kergette Leclerc-t igencsak szorosan. Hamilton a futam elején nem tudta velük tartani a lépést, sokkal inkább Lando Norris McLarenére kellett figyelnie az ötödik helyen. Volt mozgolódás a pontszerző zóna hátsó régióiban is, a hatodik Alonso mögé Aston Martint vezető csapattársa, Lance Stroll jött fel Nico Hülkenberg (Haas) megelőzésével. A DRS-használat engedélyezése megkönnyítette a helycseréket.

LAP 4/71 The Safety Car has come in and Max times his restart perfectly! 👊 TOP 5

Verstappen

Leclerc

Sainz

Hamilton

Norris #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/0cMZLsZ2tM — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

A 12. körben megkezdődtek a kerékcserék Hülkenberg révén, a német lépése be is indította a láncreakciót a középmezőnyben. Közben Hamilton már ekkor megkapta a három pályaszélesítés után járó utolsó figyelmeztetést. A brit rádióban lassúnak titulálta az autóját.

Hülkenberg futama a kiállás után nem sokkal véget is ért, a 14. körben a füstölő Haas-szal félrehúzódott a német. Virtuális biztonsági autó lépett életben, melyet Verstappen és a két Ferrari nem tudott kihasználni rögtön, mert elhagyták már a bokszbejáratot. Mögöttük azonban majdnem a teljes mezőny váltott.

Verstappen a soron következő körben ismét nem cserélt, a két Ferrari és a két Aston Martin azonban igen. A 16. körben újraindult a száguldás Verstappen, Leclerc, Perez, Hamilton, Norris, Sainz, Alonso sorrendben, de a Red Bullok nem jártak a bokszban. Sainz sokat bukott a cserékkel, ő szíve szerint maradt volna a pályán. A cseréknél a két Ferrari közepes abroncsokat kapott, ez azt jelentette, hogy ők még biztosan adósak maradtak egy kiállással.

A dühös Sainz rögtön meg is előzte Norrist, fellépett az ötödik helyre, előtte pedig Hamilton a 17. körben 5 másodperces büntetést kapott a pályahatárok be nem tartása miatt. Így járt Cunoda is két körrel később. Sainz nem várta meg, hogy “kibüntessék” előle Hamiltont: a 19. körben elment a Mercedes mellett, a 20. körben pedig a használt abroncsokon futó Perezt is körbeautózta, így visszatért a harmadik helyre. Verstappen ekkor már 15 másodperccel vezetett Leclerc és 20-szal Sainz előtt.

LAP 19/71 WHEEL-TO-WHEEL 🤯 Sainz makes a mega move past Hamilton to take P4 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/nd8LD4c6Md — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

A középmezőnyben is zajlott az élen, Ocon, Alexander Albon (Williams) és Kevin Magnussen között ment az adok-kapok. Ocont meg is büntették 5 másodpercre veszélyes bokszutcai kiengedésért.

A 25. körben Verstappen kemény gumikat kapott, és hosszan tartó élen álló sorozata megszakadt, mert kemény abroncsain csak a harmadik helyre tért vissza, Leclerc és Sainz mögé. A spanyol nem jelentett számára komoly akadályt, egy körrel később – amikor Perez is a bokszban járt – már a második volt a kétszeres világbajnok.

A sorrend ekkor normalizálódott valamelyest: 27 kör után Leclerc vezetett Verstappen, Sainz, Hamilton, Norris, Alonso, Pierre Gasly (Alpine), Russell, Perez és Albon előtt.

LAP 26/71 VERSTAPPEN OVERTAKES SAINZ! 👊 He reclaims P2 from the Ferrari driver Leclerc is 6 seconds in front #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/QiiAW6t3rs — Formula 1 (@F1) July 2, 2023

Ez persze nem jelentett kőbe vésett állást: Norris a 28. körben megunta a Hamilton mögötti életet, és átvette a negyedik helyet. Képbe került nála a dobogó is azok után, hogy előtte Sainz is kapott egy öt másodperces büntetést a pályahatárok miatt. Cunoda közben azért vizsgálták, mert a öt másodpercét nem sikerült jól letöltenie.

Perez az eltolt taktikája miatt a kerékcsere után hátrébb került, ezért a 30. körben a futamon már másodszorra előzte meg Russellt a nyolcadik helyért. A pontszerző zónákban ekkor egy kis nyugalom jött, de tényleg csak pár körig, mert Verstappen utolérte Leclerc-t. (35. kör: Albon +5 másodperc).

Verstappen féltávnál, a 35. körben vette vissza a vezetést a gumijait a vártnál jobban koptató Leclerc-től. A monacóitól megkérdezték, mit szólna három cseréhez, Leclerc válasza egy határozott nem volt. Perez is előrelépett egy helyet Gasly kárára a 7-8. pozícióban.

Féltávig négyen (Hamilton, Cunoda, Sainz, Albon) kaptak büntetést, három pilóta (Hülkenberg, Gasly, Stroll) pedig utolsó figyelmeztetést. A következőre a 39. körig kellett várni: de Vries leszorította Magnussent az útról, a holland ezért kapott egy ötöst.

Verstappen hat kör alatt 7,5 másodpercre növelte az élen előnyét Leclerc előtt, Sainz követte őt további 4,6 másodperces lemaradással. A spanyol dobogója büntetése ellenére is biztonságban volt, mert közte és Norris között több mint 10 másodperc volt a differencia.

Ekkortájt elkezdődött a kerékcserék második köre is, Ocon, Norris és Russell az elsők között járta csapatuknál. Amikor Ocon letöltötte a sajátját, a csapattárs Gasly pont kapott egy ötöst (ez már a hatodik ilyen volt a futamon).

A 43. körben Hamilton is a bokszban járt, büntetését letöltve folytatta a futamát az elméleti ötödik helyen, gyakorlatban nyolcadikként. Titokban Perez lopakodott egyébként jól előre, ekkor már Alonso előtt, a negyedik helyen járt, és üldözőbe vette a Ferrarikat.

Sainz a 46. körben a bokszban járt, letöltötte büntetését. A friss gumik erejét jól mutatta, hogy csak a korábban cserélő Norris mögé tudott visszatérni a pályára, de még ugyanabban a körben le is lépte korábbi csapattársát.

Lap 45/71: @Carlossainz55 makes his second stop from P3! He serves his 5-second time penalty and rejoins in P5 pic.twitter.com/36J87Jok0t — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) July 2, 2023

Leclerc-rel sem vártak sokáig, a 48. körben megkapta a kemény gumikat, így a harmadik helyen, Perez mögött nyolc másodperccel indulhatott a verseny utolsó harmadának. A mexikói hátránya olyan nagy volt Verstappennel szemben, hogy a holland az 50. körben megejtett bokszkiállása után is az élre tért vissza.

Perez is letudta második kerékcseréjét az 51. körben, így rendeződött az élmezőny: Verstappen 13 másodperccel vezetett Leclerc előtt, Sainz és Norris további nyolc másodperces lemaradással érkeztek együtt, Perez pedig a friss gumikon rohamozott mögöttük kevesebb mint négy másodpercről faragva hátrányát. Mögöttük az állás ekkor: Alonso, Hamilton, Russell, Stroll, Gasly.

Ha a büntetésekből nem lett volna elég: Cunoda az 54. körben 10 másodpercet kapott hét pályaelhagyása miatt.

16 körrel a leintés előtt Perez megelőzte Norrist, így feljött a negyedik helyre, és hamar leszedte volna a következő áldozatot, Sainzot is, azonban a spanyol nem adta könnyen a dobogót. Kőkemény csata árán adta csak a ferraris a harmadik helyet, Perez csak a 62. körben talált utat a vörös autó mellett. Ekkor már csak 9 kör maradt a futamból, hátránya pedig 13 másodperc volt Leclerc mögött.

A pontszerzők sorrendje a 64. körben körvonalazódott azzal, hogy a csuklóját menet közben folyamatosan lazító Stroll elment Albon mellett. Büntetést még az utolsó körökben is osztottak ki, Logan Sargeant (Williams) is kapott egy ötöst a pályahatárok miatt.

A végül szintén büntetett Magnussen vezetésével egy négyfős csoport elcsatázgatott még a mezőny végén a 16-19. helyen, de az érdemi dolgokat ez már nem befolyásolta: Verstappen – a 69. körben egy kerékcserét is beiktatva a leggyorsabb körért – behúzta 42. győzelmét, megelőzve ezzel a vonatkozó listán Ayrton Sennát. Leclerc végül második lett Perez előtt, Sainz pedig negyedikként végzett Norris előtt. Pontot szerzett még Alonso, Hamilton, Russell, Gasly és Stroll.

A bajnokság állása:

Verstappen – 229 p

Perez – 148 p

Alonso – 129 p

Hamilton – 108 p

Sainz – 86 p

Leclerc – 72 p

Red Bull – 377 p

Mercedes – 178 p

Aston Martin – 172 p

Ferrari – 158 p

Alpine – 48 p

McLaren – 27 p

A világbajnokság egy hét múlva Silvestone-ban folytatódik.