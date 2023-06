Kétségtelen, hogy a Forma-1-ben újra a Red Bull éveit éljük, már 2022-ben sem volt igazi kérdés a bajnoki címek sorsa, idén pedig még nagyobb az energiaitalos csapat és Max Verstappen fölénye, eddig minden versenyt megnyertek, és sokan reális lehetőségnek látják, hogy akár a szezon mind a 22 fordulója az övék lehet. Az már most egyértelműnek látszik, hogy erőlködés nélkül behúzzák az újabb konstruktőri és egyéni címet is, ami előnyt jelenthet 2024-re is.

Erről beszélt a hétvégi Osztrák Nagydíj csütörtöki médianapján a mercedeses Lewis Hamilton, aki úgy gondolja, lenne egy megoldás a problémára:

„Úgy vélem, valószínű, hogy végül, a szezon végén beérjük a Red Bullt, de minden bizonnyal azért, mert ők már a jövő évi autóra koncentrálnak. Annyival előttünk járnak, hogy már nem kell az idei autóhoz nyúlniuk. Szerintem az FIA-nak ki kéne tűznie valami határpontot, hogy mindenki csak onnantól fejleszthesse a következő autót, mondjuk augusztus 1-jét, hogy senki ne kerülhessen előnybe a következő idényre, mert ez így szívás.”

„Ennek változnia kell, mert egészen addig lesznek hosszú domináns időszakok, amíg nem lesz változás” – magyarázta a hétszeres világbajnok.

Verstappent a csütörtökön szembesítették is Hamilton szavaival, a holland a tőle ismert nyers őszinteséggel reagált:

„Az élet nem fair. Nem csak az F1-ben van így, az életben sok dolog nem fair, hozzá kell szokni. Akkor nem jött ezzel, amikor ő nyerte sorra a világbajnoki címeket, ugye? Szóval szerintem most sem kéne erről beszélni. A Forma-1 így működik. Ha versenyképes az autó, az szuper, és persze eljön az a pont, amikor már a következő idénnyel kell foglalkozni. Érthető, hogy az beszél ilyenekről, aki hátrányban van, de jó lenne észben tartani, hogy festettek a dolgok, amikor ők voltak nyerőben.”

Hamilton később a Sky Sportsnak kifejtette, hogy nem konkrétan a Red Bull ellen hozta ezt fel:

„Nem igazán egy konkrét személy vagy csapat ellen beszéltem. Egyszerűen csak 17 éve vagyok már itt, sőt, már az F1-be kerülésem előtt is voltak domináns időszakok. Újra és újra ez van. Volt szerencsém nekem is olyan időszakhoz, mint amilyenben most Max jár, de a dolgok jelenlegi állása szerint mindig is ez lesz, újra és újra. Szerintem ez nem jó a sportágnak” – idézte a Crash.net az angolt.

„A kiadási plafon miatt az előnyben lévők már az idei pénzt költhetik a következő évi autóra, viszont ha lenne valami határidő, lenne egy konkrét dátum, akkor senki sem kerülhetne előnybe, igazi verseny lenne ugyanannyi idő alatt kifejleszteni a jövő évi autót. Nem is tudom, szerintem ez egyenlőbb feltételeket teremtene, közelebb lennének a csapatok a következő évben.”

„De valaminek változnia kell, mert aki nyerőben van, korán átállhat az új autóra. És persze vannak azok a csapatok, amelyek nem versenyképesek, azok sem erőlködnek az adott évi autóval. Emlékezzünk a Brawnra, (2008-ban, még Hondaként – B.G.) kizárólag a következő évi autóra koncentráltak, aztán az új szezonban leversenyeztek mindenkit.”

„Szerintem ilyesminek nem szabadna megtörténnie. Nem nálam van a bölcsek köve, de szerintem jó lenne, ha következő 20 évben nem lennének hosszú domináns periódusok, amikor egy csapat van hatalmas előnyben. Versenyt szeretnénk látni.”