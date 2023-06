A 2023-as Forma-1-es szezonnal párhuzamosan szól a Vezess Csapatrádió is: szakértőink idén is mikrofon mögé ülnek és kibeszélik a sportág legfontosabb történéseit, véleményezik a történteket és érdekes, kevésbé ismert információkat osztanak meg a közönséggel, azaz veletek.

Kilencedik adásunkban a Kanadai Nagydíj volt terítéken, mely egy élvezetesnek mondható futam volt annak ellenére is, hogy Max Verstappen győzelmét senki nem veszélyeztette. Többen is remek teljesítményt nyújtottak a mezőnyből a hétvége folyamán, Fehér Patrik, Horváth Zsolt és Kováts Olivér mindannyiukról megemlékezett. Emellett visszatekintettek a Le Mans-i 24 órás versenyre, ahová a Vezess is elutazott.

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdésekkel, hozzászólásokkal bárki alakíthatja az adás menetét. Utólag pedig ezeken a helyeken tudjátok visszahallgatni a beszélgetést podcast formában:

Legközelebb új résszel az Osztrák Nagydíj másnapján, július 3-án jelentkezik a Vezess Csapatrádió. Korábbi adásainkat itt találod.