Monacóban mutatta be idei autója megújított, immár oldaldobozokkal is rendelkező változatát a Mercedes, mely a W14-es padlólemezét és első felfüggesztését is átszabta. Azóta érezhetően előrébb lépett a brackley-i istálló, hiszen a Spanyol Nagydíjon kibérelte a dobogó második és harmadik fokát Lewis Hamiltonnal és George Russell, majd a hétszeres világbajnok – a harmadik helyen célba érve – Kanadában is pezsgőzhetett.

Ugyanakkor a Red Bull-lal szemben továbbra is érezhető a Mercedes lemaradása, ezért a nyolcszoros konstruktőri bajnok máris belengette, hogy még a nyári szünet előtt, a Brit Nagydíjon újabb fejlesztési csomaggal rukkol elő.

„Silverstone-ba viszünk egy nagyobb csomagot” – erősítette meg Toto Wolff, írja a Motorsport.com. „Aztán a nyári leállás előtt kell még egy. Arról van szó, hogy amióta változtattunk a koncepción, az abból levont tanulságok felgyorsították a folyamatot. A következő négy versenyen tisztességes lépések jönnek.”

Arra is magyarázatot adott, miért gyorsultak fel a fejlesztések a Mercedesnél. „Azt hiszem, jobban érjük a szimulációkat, ráadásul azokkal az is összhangban van, amit a pályán látunk. Ez volt a probléma az elmúlt másfél évben, hogy csak a szélcsatornában láttuk, hogy javul a teljesítményünk. Most már jobban megértjük, mi kell az autónknak ahhoz, hogy gyorsabb legyen, és milyen beállításokra van szükség” – idézi a lap Wolff szavait.

Az utóbbi időszak eredményesebben sikerült versenyeinek köszönhetően a Mercedes a második helyre, az Aston Martin elé kapaszkodott fel a bajnokságban. Az egyéni összetettben Lewis Hamilton a negyedik, George Russell pedig a hatodik helyről várja a folytatást.