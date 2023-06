Bár a legszívesebben Max Verstappennel harcolt volna a győzelemért, végül még a második helyért is meg kellett izzadnia Fernando Alonsónak a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon. A kétszeres világbajnoknak ugyanis spórolnia kellett, mert a csapatnál az adatok alapján azt hitték, gond van az üzemanyagrendszerrel.

A leintés után elismerte a spanyol, nem is tudott a problémáról, miközben folyton azt hajtogatta az Aston Martinnak, hogy nyerni akar – azt gondolta, azért, mert nem akarták, hogy aggódjon. Pedig valójában nem is lett volna miért: Mike Krack elmondta, félrevezetőnek bizonyultak az adatok, így Alonso gyorsabban is mehetett volna.

„Azt gondoltuk, problémánk van az üzemanyagrendszerrel, de nem voltunk benne biztosak” – idézi a csapatfőnök szavait a The Race. „Elővigyázatosságból ezért azt kértük tőle, hogy gázelvételekkel takarékoskodjon az üzemanyaggal. Hogy ez mekkora hátrányt jelentett? Nehéz megítélni, talán egy-két tizedmásodpercet körönként. Biztosra akartunk menni” – tette hozzá Krack, aki megerősítette azt is, „elég” üzemanyag maradt a spanyol AMR23-asában.

A Mercedes jobban ismerte Alonso autóját?

Kracket ennél is jobban meglepte, hogy a Mercedes teljesen félrekódolta a csapat kommunikációját, így a brackley-iek már azt sejteni vélték, hogy Alonsónak a hidraulikus fékrendszerrel is gondjai adódtak.

„Semmi nem volt. Meg is lepődtem, amikor megláttam az ezzel kapcsolatos kommenteket” – folytatta nyilatkozatát Krack. „Lewisnak [Hamilton – szerk.] azt mondták, fékproblémánk van, mi pedig csak egymásra néztünk, és mondtuk: ők talán nálunk is többet tudnak az autónkról, talán beszélnünk kellene a Mercedes mérnökeivel.”

„Nem, nem volt gondunk a fékekkel” – vette komolyra a szót.

Alonso – aki szűk tíz másodperccel a futamgyőztes Max Verstappen mögött ért célba – minden vélt és valós probléma ellenére idén már hatodjára pezsgőzhetett a dobogón vasárnap, a bajnokságban pedig 9 pontosra csökkentette a lemaradását a második helyen álló, Red Bull-os Sergio Pérezzel szemben.