Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, a Red Bull hollandja az Aston Martin spanyolja, Fernando Alonso, illetve a Mercedes-pilóta Lewis Hamilton és George Russell társaságában ünnepelhetett Montrealban. A hollandot leszámítva több összecsapást is érdemes volt figyelmet követni a mezőnyben: az Aston Martin a Mercedesszel küzdött a dobogón, a Ferrari pedig zseniális taktikai húzással lépett előre nagyot.

A 70 körös futam a korábbi eseményekkel ellentétben száraz körülmények között zajlott, az esőfelhők elvonultak vasárnapra. A mezőny többsége (16 fő) közepes gumikon kezdte a versenyt, 3-an (Sergio Perez, Kevin Magnussen és Valtteri Bottas) a kemény abroncsokat választották, és csak Pierre Gasly Alpine-jára kerültek lágy Pirellik.

A rajtnál az élről induló Verstappen megőrizte a vezetést, a másodikként rajtoló Alonsót azonban megelőzte a Mercedesszel Lewis Hamilton, de nem sokon múlt az sem, hogy a másik fekete autóval George Russell utat találjon mellette. Közben a középmezőnyben is mentek a csaták, a ferraris Carlos Sainz küzdött nagyot Perez Red Bulljával. A páros jól feltartott mindenkit, egy ponton Kevin Magnussen majdnem beléjük rohant a Haas-szal. Charles Leclerc a másik Ferrarival a 9. helyre lépett fel.

LIGHTS OUT IN MONTREAL! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ Verstappen leads away, and Hamilton blasts past Alonso to take P2 at the first corner 🚀#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/r8N8eycSwj — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

LAP 1/70 Perez has not one, not two, but THREE nibbles at Sainz, but he can’t get past – and Magnussen takes avoiding action! 😱#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/uPR2AErRPz — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Verstappen hamar ellépett Hamiltontól, a brit már nem tudta nyitni a DRS-t a harmadik körben, Alonso azonban így közeledhetett a hétszeres világbajnokra – még a falat is érintette a spanyol üldözés közben. A mezőny közben szépen feltorlódott: Esteban Ocon az ötödik helyen viszonylag egyedül volt az Alpine-ban, a hatodik Nico Hülkenberg azonban a fél mezőny összegyűjtötte a Haas mögé.

LAP 4/70 Alonso lost second at the start, now he is holding NOTHING back in his pursuit to get it back! ✨#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/fzVUS4HVC3 — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

A német mellett a 7. körben elment Oscar Piastri a McLarennel, ugyanebben a körben megfogyatkozott a mezőny is: Logan Sargeant azt az utasítást kapta a Williamstől, hogy azonnal álljon félre. A műszaki hibás autó mentéséig rövid időre virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe.

Jelentősebb események nem történtek a 11. körig: Gasly ekkor váltotta le lágy abroncsait, kiszállt a vonatozásból. Ezalatt Hamilton mögött nem csak Alonso, de Russell is felsorakozott már, miközben Verstappen 4 másodperccel vezetett az élen, és rádiózása szerint elütött egy madarat.

A 12, körben többen is a bokszba hajtottak, többek között a vonat mozdonya, Hülkenberg is. Ebben a körben bejött a biztonsági autó: Russell a falnak ment a Mercedesszel. A brit lassú tempóban visszatért még a bokszba, és némi javítás után folytatni is tudta a versenyt a 19. helyen.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 12/70) George Russell smacks the wall and smashes his rear-right corner and front wing, and the @MercedesAMG comes out Amazingly, he heads back out, albeit in last place#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/qvvthjh4PB — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Szinte mindenki kihasználta a safety car nyújtotta akciós kerékcsere-lehetőséget, ami több veszélyes incidenst is hozott. Hamilton Alonsóval ért majdnem össze a bokszban, Lando Norris (McLaren) pedig Alexander Albonnal (Williams). A káoszból teljes mértékben kimaradt például a Ferrari és Perez, ugyanis sem Leclerc, sem Sainz, sem a mexikói nem jártak kinn friss gumikért, ahogy Magnussen és Bottas sem. Így Verstappen, Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Perez, Magnussen, Bottas, Ocon, Piastri sorrendben folytatódott a verseny a 17. kör elején. A cserélők mind kemény abroncsokra váltottak.

LAP 13/70 Close call between Hamilton and Alonso! 🫣 Hamilton juuuust emerges ahead in the pit lane, and they remain second and third… but the incident is under investigation#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/OGhHJYL3UR — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Az újraindítás sima volt, egyedül Norris előzte meg Piastrit a 10-11. helyen. Verstappen le is lépett egy kör alatt Hamiltontól, a Ferrarik pedig próbáltak kapaszkodni Alonso mögött, nem sok sikerrel. Az élet a középmezőnyben pezsdült fel néhány kör múlva, az akciót leginkább Norris körül lehetett látni, aki igyekezett előzgetni azokat, akik nem jártak kint kereket cserélni. Hasonlót próbált tenni Piastri és Albon is.

Alonso a 22. körben meg tudta előzni Hamiltont, így az első háromban visszaállt mindenki a rajthelyére. Közben a Ferrariknál elkezdődött az üzengetés: Sainz az ötödik helyen úgy érezte, gyorsabb is tudna lenni az előtte haladó Leclerc-nél.

LAP 22/70 ALONSO GETS HAMILTON FOR SECOND! 48 laps remaining, and these two are JUST starting to duel… sit back, and enjoy a scrap between two of the greatest to ever do it 🍿#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/pkykizzeMU — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Féltávnál Verstappen bő 5 másodperccel vezetett Alonso előtt, Hamilton lemaradása pedig további 3 másodperc volt mögöttük. Leclerc és Sainz 2-3 másodperces hátrányból üldözte őket, még a rajt óta használt közepes abroncsokon. Ekkor már voltak, akik kétszer is kereket cseréltek, köztük Hülkenberg is, aki az ötödik helyről indult, de ekkorra már az utolsók egyikévé vált.

A 35. körben igencsak fura jelenetek történtek: Magnussen Nyck de Vries-zel keveredett csatába. A leszorítósdi kissé elfajult kettejük között, aminek az lett a vége, hogy mindketten elfékezték magukat, egy bukótérbe csúsztak, onnan pedig együtt kellett kitolatniuk. Természetesen mindketten rengeteg pozíciót vesztettek és visszacsúsztak a mezőny végére. Russellnek szerencséje volt, hogy nem keveredett bele a balhéba, ő is tűzközelben volt.

LAP 36/70 De Vries makes two half-moves down the inside of Magnussen, but they both end in disaster 😬 The first move sees Russell fly past both to take P12 The second? Both drivers run wide, and plummet to P18 and P19#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/XzenSpp3l4 — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Perez kemény gumijait a 38. körben váltotta le a Red Bull közepesekre, erre már a Ferrari is reagált, előbb Sainz-cal, majd Leclerc-rel. Norris időközben 5 másodperces büntetést kapott sportszerűtlen viselkedésért: a safety car alatt indokolatlanul lassan autózott a McLaren britje.

A Ferrari lépései miatt Hamilton is reagált, akinél fennállt a veszély, hogy később utolérik a vörös autók a friss gumikon. A brit közepes gumikon visszatért a harmadik helyre, és arra kényszerítette az Aston Martint, hogy Alonso kerekeit is cseréljék le. A spanyol lépése miatt Verstappen sem maradt ki a sorból, aki az élről állt ki friss gumikért, és oda is tért vissza a 43. körben, 4,4 másodperces előnnyel.

LAP 43/70 More pit stops! Hamilton, Alonso and Verstappen all pit for fresh rubber 🟡 Hamilton (P3) and Verstappen (P1) take the medium tyre

⚪️ Alonso (P2) bolts on the hards Split strategies, lots of laps remaining… who’s winning this one?!#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/u2YiNiUVsw — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

A különbségek néhány másodpercre csökkentek az egyes pilóták között a legjobb hatban, közeledni azonban nem tudtak nagyon egymáshoz a versenyzők. A legközelebbi csata a hetedik helyért zajlott a futam utolsó harmadába lépve, Albon Williamsét üldözte Russell a Mercedesszel, viszont mindkettejüknél gyorsabb volt a mögöttük érkező Ocon és Bottas.

Russell az 55. körben kiszállt ebből a meccsből: fékjei nem bírták a gyűrődést, ezért a csapat kérésére betolták a garázsba a Mercedest. Albonon azonban nem szűnt meg a nyomás, ráesett a nyakára friss gumikkal Ocon, Bottas és immár Norris is.

LAP 57/70 With Russell out, the task falls to Ocon to hunt down Albon’s P7 Ocon, Bottas, Norris and Stroll form a train behind the Williams 🚂#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/dXhbwMf8Om — Formula 1 (@F1) June 18, 2023

Közben a második helyért zajló csata is alakult, Hamilton 2 másodperc alá csökkentette lemaradását Alonso mögött. Verstappen ekkor már 7,5 másodperccel vezetett. A 64. körben Norris szánta el magát és bevetődött Bottas mellé a 9. helyért, kis időre megtörve a vonatozást.

Ez volt az utolsó előtti a futamon, a helyzet már érdemben nem változott még úgy sem, hogy Ocon és Norris egymásnak estek. Mögöttük azonban Stroll leintéskor, a célvonalnál előzte meg Bottast.

Verstappen pályafutása 41. futamgyőzelmét aratta Montrealban, beérve ezzel Ayrton Sennát a vonatkozó örökranglistán. A Red Bull is ünnepelhetett, századik győzelmét aratta az energiaitalos istálló.

Alonso és Hamilton végzett még a dobogón, a Ferrari pedig nagyot mentett a szörnyű szombat után Leclerc és Sainz 4. és 5. helyével. Perez lett a hatodik, a maradék pontszerző helyeken pedig Albon, Ocon, Stroll és Bottas osztoztak – Norrist a 9. helyen intették le, de öt másodperces büntetése miatt visszacsúszott a 13. helyre. A leggyorsabb körért járó pont Perezé lett, a mexikói az utolsó előtti körben friss gumikra váltott.

A bajnokság állása:

Verstappen – 195 p

Perez – 126 p

Alonso – 117 p

Hamilton – 102 p

Sainz – 68 p

Russell – 65 p

Red Bull – 321 p

Mercedes – 167 p

Aston Martin – 154 p

Ferrari – 122 p

Alpine – 44 p

McLaren – 17 p

A világbajnokság két hét múlva Ausztriában folytatódik.